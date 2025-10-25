Wygrali prawie milion euro. Dwóch graczy triumfuje w Eurojackpot

W piątek, 24 października, podczas losowania nr 611 w Eurojackpot wylosowano liczby:

12, 13, 27, 42, 43 oraz 3 i 4.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot, podobnie jak wtorkowe, nie przyniosło głównej nagrody, jednak najwyższe wygrane wyniosły prawie milion euro!

Były to wygrane drugiego stopnia i odnotowano je w Niemczech oraz Norwegii. Do szczęśliwców z tych krajów trafi dokładnie 926 546,70 euro.

Do wygranej trzeciego stopnia szczęście miało dziewięciu graczy. Szczęśliwe kupony o wartości 116 117,60 euro trafiły do graczy z Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji i Czech.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Koniec tygodnia nie był szczęśliwy dla graczy z Polski. Najwyższymi wygranymi odnotowanymi podczas piątkowego losowania Eurojackpot były w naszym kraju dopiero wygrane piątego stopnia. Trafiło je 30 graczy, a ich wysokość wyniosła 24 668,20 zł.

W Polsce padły także:

42 wygrane szóstego stopnia po 609,40 zł,

60 wygranych siódmego stopnia po 509,10 zł,

956 wygranych ósmego stopnia po 100,40 zł,

1 414 wygranych dziewiątego stopnia po 70,80 zł,

2 867 wygranych dziesiątego stopnia po 70,80 zł,

4 850 wygranych jedenastego stopnia po 53,40 zł,

20 990 wygranych dwunastego stopnia po 36,60 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 100 mln zł

Piątkowe losowanie nie przyniosło głównej wygranej, a to oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualnie do wygrania jest już 100 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 28 października, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

1 014 194,20 zł– 21 października, Góra

5 924 932, 70 zł – 17 października, Gdańsk

829 005,30 zł – 10 października, Łomża

240 535,00 zł – 7 października, Pruszków

240 535,00 zł – 7 października, Tomaszów Lubelski

240 535,00 zł – 7 października, Polkowice

394 510,20 zł – 3 października, Kraków

394 510,20 zł – 3 października, lotto.pl

257 606,30 zł – 30 września, Jurków

1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

239335,50 zł – 26 września, Limanowa

239335,50 zł – 26 września, Bolechowo

239335,50 zł – 26 września, lotto.pl

2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi

239 278,60 zł – 16 września, Warszawa

239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice

239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

167 310,40 zł– 9 września, Będzin

167 310,40 zł– 9 września, Radom

167 310,40 zł– 9 września, Fałków

511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg

314 326,70 zł– 5 września, Rędziny

314 326,70 zł– 5 września, Wrocław

314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl

269 735,20 zł– 2 września, Węgrów

269 735,20 zł – 2 września, Lublin

269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl

935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom

935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń

8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko

997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań

668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

