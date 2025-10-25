Wygrali prawie milion euro. Dwóch graczy triumfuje w Eurojackpot

W piątek, 24 października, podczas losowania nr 611 w Eurojackpot wylosowano liczby:
12, 13, 27, 42, 43 oraz 3 i 4.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Piątkowe losowanie Eurojackpot, podobnie jak wtorkowe, nie przyniosło głównej nagrody, jednak najwyższe wygrane wyniosły prawie milion euro!
Były to wygrane drugiego stopnia i odnotowano je w Niemczech oraz Norwegii. Do szczęśliwców z tych krajów trafi dokładnie 926 546,70 euro.
Do wygranej trzeciego stopnia szczęście miało dziewięciu graczy. Szczęśliwe kupony o wartości 116 117,60 euro trafiły do graczy z Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji i Czech.
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Koniec tygodnia nie był szczęśliwy dla graczy z Polski. Najwyższymi wygranymi odnotowanymi podczas piątkowego losowania Eurojackpot były w naszym kraju dopiero wygrane piątego stopnia. Trafiło je 30 graczy, a ich wysokość wyniosła 24 668,20 zł.
W Polsce padły także:
- 42 wygrane szóstego stopnia po 609,40 zł,
- 60 wygranych siódmego stopnia po 509,10 zł,
- 956 wygranych ósmego stopnia po 100,40 zł,
- 1 414 wygranych dziewiątego stopnia po 70,80 zł,
- 2 867 wygranych dziesiątego stopnia po 70,80 zł,
- 4 850 wygranych jedenastego stopnia po 53,40 zł,
- 20 990 wygranych dwunastego stopnia po 36,60 zł.
Czytaj też:
Ponad milion na koncie. Polak z wielką wygraną w Eurojackpot
Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 100 mln zł
Piątkowe losowanie nie przyniosło głównej wygranej, a to oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualnie do wygrania jest już 100 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 28 października, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 1 014 194,20 zł– 21 października, Góra
- 5 924 932, 70 zł – 17 października, Gdańsk
- 829 005,30 zł – 10 października, Łomża
- 240 535,00 zł – 7 października, Pruszków
- 240 535,00 zł – 7 października, Tomaszów Lubelski
- 240 535,00 zł – 7 października, Polkowice
- 394 510,20 zł – 3 października, Kraków
- 394 510,20 zł – 3 października, lotto.pl
- 257 606,30 zł – 30 września, Jurków
- 1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź
- 239335,50 zł – 26 września, Limanowa
- 239335,50 zł – 26 września, Bolechowo
- 239335,50 zł – 26 września, lotto.pl
- 2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi
- 239 278,60 zł – 16 września, Warszawa
- 239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice
- 239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 167 310,40 zł– 9 września, Będzin
- 167 310,40 zł– 9 września, Radom
- 167 310,40 zł– 9 września, Fałków
- 511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg
- 314 326,70 zł– 5 września, Rędziny
- 314 326,70 zł– 5 września, Wrocław
- 314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl
- 269 735,20 zł– 2 września, Węgrów
- 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
- 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
- 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
- 935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń
- 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
- 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
- 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
- 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
- 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
- 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
- 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
- 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
- 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
- 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
- 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
- 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
- 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
- 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
- 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
- 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
- 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
- 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
- 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
- 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
Czytaj też:
Kursy walut 24 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:
Odkup złota coraz popularniejszy. Mennica Polska rozszerza ofertę