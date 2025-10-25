Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Mijający tydzień przyniósł niewielkie zmiany na rynku walutowym. Złoty umocnił się wobec funta, podczas gdy dolar amerykański odnotował minimalny wzrost. Euro i frank zanotowały niewielkie spadki. Największe wahania kursów pojawiły się w przypadku funta, a pozostałe waluty poruszały się w wąskim przedziale cenowym.

„Królem tygodnia” okazał się dolar, który jako jedyna główna waluta zanotował wzrost w analizowanym okresie.

Kursy walut – analiza tygodnia (20–24 października 2025)

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6349 zł, a w piątek wyniósł 3,6481 zł. To minimalny wzrost o +1,32 gr, wskazujący na stabilny kurs dolara wobec złotego.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2396 zł, a w piątek wyniosło 4,2353 zł. Kurs zmniejszył się o –0,43 gr, co oznacza praktycznie stabilną wartość euro z lekką tendencją do osłabienia.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5866 zł, a zakończył na 4,5839 zł. To niewielki spadek o –0,27 gr, wskazujący na minimalne osłabienie franka wobec złotego.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8810 zł, a w piątek wyniósł 4,8589 zł. To spadek o –2,21 gr, potwierdzający lekkie osłabienie brytyjskiej waluty, która nadal pozostaje poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia (20–24 października 2025)

USD: +1,32 gr (z 3,6349 zł do 3,6481 zł)

EUR: –0,43 gr (z 4,2396 zł do 4,2353 zł)

CHF: –0,27 gr (z 4,5866 zł do 4,5839 zł)

GBP: –2,21 gr (z 4,8810 zł do 4,8589 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 20 do 24 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 24 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 4,8589 zł

Kursy walut – czwartek, 23 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2347 zł

frank szwajcarski – 4,5790 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – środa, 22 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2438 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 4,8746 zł

Kursy walut – wtorek, 21 października

dolar – 3,6479 zł

euro – 4,2392 zł

frank szwajcarski – 4,5961 zł

funt szterling – 4,8811 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 października

dolar – 3,6349 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,5866 zł

funt szterling – 4,8810 zł

