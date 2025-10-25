Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Dodano: 
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank?
Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Dolar lekko w górę, euro i frank minimalnie w dół, a funt osłabł. Tak wyglądał tydzień na rynku walut według danych NBP.

Mijający tydzień przyniósł niewielkie zmiany na rynku walutowym. Złoty umocnił się wobec funta, podczas gdy dolar amerykański odnotował minimalny wzrost. Euro i frank zanotowały niewielkie spadki. Największe wahania kursów pojawiły się w przypadku funta, a pozostałe waluty poruszały się w wąskim przedziale cenowym.

„Królem tygodnia” okazał się dolar, który jako jedyna główna waluta zanotował wzrost w analizowanym okresie.

Kursy walut – analiza tygodnia (20–24 października 2025)

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6349 zł, a w piątek wyniósł 3,6481 zł. To minimalny wzrost o +1,32 gr, wskazujący na stabilny kurs dolara wobec złotego.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2396 zł, a w piątek wyniosło 4,2353 zł. Kurs zmniejszył się o –0,43 gr, co oznacza praktycznie stabilną wartość euro z lekką tendencją do osłabienia.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5866 zł, a zakończył na 4,5839 zł. To niewielki spadek o –0,27 gr, wskazujący na minimalne osłabienie franka wobec złotego.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8810 zł, a w piątek wyniósł 4,8589 zł. To spadek o –2,21 gr, potwierdzający lekkie osłabienie brytyjskiej waluty, która nadal pozostaje poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia (20–24 października 2025)

  • USD: +1,32 gr (z 3,6349 zł do 3,6481 zł)
  • EUR: –0,43 gr (z 4,2396 zł do 4,2353 zł)
  • CHF: –0,27 gr (z 4,5866 zł do 4,5839 zł)
  • GBP: –2,21 gr (z 4,8810 zł do 4,8589 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 20 do 24 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 24 października

  • dolar – 3,6481 zł
  • euro – 4,2353 zł
  • frank szwajcarski – 4,5839 zł
  • funt szterling – 4,8589 zł

Kursy walut – czwartek, 23 października

  • dolar – 3,6591 zł
  • euro – 4,2347 zł
  • frank szwajcarski – 4,5790 zł
  • funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – środa, 22 października

  • dolar – 3,6591 zł
  • euro – 4,2438 zł
  • frank szwajcarski – 4,5963 zł
  • funt szterling – 4,8746 zł

Kursy walut – wtorek, 21 października

  • dolar – 3,6479 zł
  • euro – 4,2392 zł
  • frank szwajcarski – 4,5961 zł
  • funt szterling – 4,8811 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 października

  • dolar – 3,6349 zł
  • euro – 4,2396 zł
  • frank szwajcarski – 4,5866 zł
  • funt szterling – 4,8810 zł

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl