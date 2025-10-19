Pokój według Trumpa, Miller broni Tuska i jak wyhamować ze smartfonem. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Wszystko w rękach Trumpa”. – Aby rozwiązać konflikt w Strefie Gazy, należy rozmawiać o jego przyczynach. Jeśli Trump w swoim stylu ogłosi: „Proszę bardzo, przyniosłem wam pokój, teraz radźcie sobie sami”, niedługo dojdzie do wznowienia walk – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej dr Wojciech Szewko z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.

„Grzech pierworodny koalicji”. – Nie jest tak, jak o nim mówią, że jest beznadziejny w zarządzaniu i nic nie umie. Nawet najzdolniejszy czarodziej nie mógłby tu wiele zrobić – broni premiera Donalda Tuska Leszek Miller w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Wyhamuj w porę”. Marta w porę się ocknęła, Daria zabiera telefon do łazienki, a Krzysiek funkcjonuje w trybie offline. Łączy ich element, który ma 8 na 17 cm, a wciąga jak studnia bez dna – pisze Magdalena Frindt.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„PiS walczy o przekaz”. – Aby PiS mógł samodzielnie rządzić, musi stoczyć walkę o nowe roczniki, zafascynowane Konfederacją. A ludzie nie lubią podróbek – tłumaczy Agnieszce Niesłuchowskiej Krzysztof Łapiński.

„Broń pod kontrolą”. Powstał nowy, rozszerzony o innych użytkowników broni projekt dotyczący badań okresowych dla myśliwych. – Jest niekompletny – ostrzega Urszula Pasławska z PSL-u. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Inne strony macierzyństwa”. Anita Demianowicz opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o książce „Wszystko będzie dobrze”, w której opisała ostatnie chwile, które spędziła z ciężko chorym synkiem.

„Sztuka pytania”. Guy Doza uczy sztuki przekonywania w sytuacjach kłopotliwych i beznadziejnych – liczy się właściwe pytanie, zadane w odpowiednim momencie.

„Nasz rząd w Unii abdykował”. – Chwilowa pomoc Ukrainie była zrozumiała, ale trwałe otwarcie granic na import towarów stamtąd będzie bardzo niekorzystne – prognozuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Henryk Kowalczyk.

„Tej rewolty gabinet może nie przetrwać”. – Tak złej ekonomicznej kondycji na wsi nie było od dawna. Rząd udaje, że problemu nie ma, co może doprowadzić do fali protestów i rewolty – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Artur Balazs.

„Nie składamy masztów”. – Byli brutalni, szarpali nas, kazali klęczeć w słońcu, upokarzali – opowiada o działaniach izraelskich służb Nina Ptak, jedna z uczestniczek flotylli, która płynęła do Strefy Gazy, w wywiadzie Piotra Barejki.

„Piwko od Wokulskiego”. – Niech aktorzy, którzy reklamują piwo, przyjdą na oddział i zobaczą naszych pacjentów – alarmuje w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prof. Leszek Czupryniak.

„Z natury jestem nieśmiały”. – Miałem teoretycznie zero szans na osiągnięcie sukcesu. Ale włożyłem w to dużo, najpierw na własną rękę, i sukces przyszedł dosyć szybko – wspomina dla Andrzeja Kwaśniewskiego Przemysław Saleta.

„Zło nie potrzebuje diabła”. Maciej Siembieda, autor książki „Gołoborze”, wraca do morderstwa rodziny z Rzepina, do którego doszło w 1969 r.: – Matka wypowiadała formułę, to było jak wyrok śmierci – mówi Krystynie Romanowskiej.

Czytaj też:

Ponad połowa Polaków chce nowego świadczenia. Sondaż dla „Wprost"Czytaj też:

Czym są akty samowspółczucia? „Tak się chroni zdrowie psychiczne”