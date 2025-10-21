Rewolucja w Santanderze: znika marka, usługi pod jednym szyldem

Jeden z czołowych europejskich banków ogłosił zmianę, która ma przeorganizować jego cyfrowe usługi. Santander połączy markę Openbank ze swoją europejską działalnością kredytów konsumenckich (Santander Consumer Finance, SCF). Operacje będą prowadzone pod jednolitym szyldem „Openbank by Santander”, a pierwszym rynkiem wdrożenia mają być Niemcy. Celem jest uproszczenie struktury grupy, połączenie oferty cyfrowej z produktami kredytowymi oraz integracja systemów w jednej platformie.

Zmiana dla klientów

Zmiana obejmie nazwę marki używanej do produktów konsumenckich i kredytów, które w Niemczech zastąpi „Openbank by Santander”. Integracja bankowości cyfrowej i kredytów może oznaczać migrację danych i narzędzi do jednego środowiska. Zapowiedziano przy tym ciągłość obsługi – konta, salda i wszystkie zobowiązania mają zostać przeniesione automatycznie, bez konieczności działań po stronie klientów. Według zapowiedzi, wspólna marka ma zapewnić dostęp do dodatkowych funkcji, wynikających z połączenia kredytów konsumenckich z bankowością online. Poza Niemcami Openbank działa już w Hiszpanii, Portugalii, Holandii oraz rozwija się w USA i Meksyku.

Co istotne z perspektywy polskich użytkowników, nie ma obecnie oficjalnych informacji, by w Polsce Santander (dawny BZ WBK) planował zmianę marki na „Openbank by Santander”. Santander Bank Polska, należący do Banco Santander, pozostaje trzecim co do wielkości bankiem w kraju. W tle toczy się proces częściowego przejęcia – Erste Group zapowiedziała nabycie 49 proc. akcji, wyceniając transakcję na 7 mld euro.

Konta bez zmian

W komunikatach związanych z tym przejęciem podkreślono, że klienci w Polsce nie powinni spodziewać się podmiany numerów rachunków ani zmian zawartych umów. Numery kont pozostają bez zmian, a serwisy elektroniczne, infolinia i oddziały mają działać jak dotychczas. Bank zapowiada, że kolejne kroki w sprawie transakcji będą ogłaszane w następnych komunikatach – cały proces wymaga jeszcze zgód organów nadzorczych, których wydania właściciele Santandera spodziewają się jeszcze w tym roku.

Santander Bank Polska ma ok. 8 proc. udziału w krajowym rynku pod względem aktywów i oferuje pełen pakiet usług dla klientów detalicznych, MŚP i korporacji. Santander TFI zarządzał w grudniu 2024 r. aktywami o wartości 6 mld euro. Dla Erste Group proponowane przejęcie oznacza wejście na jeden z najszybciej rosnących i najbardziej rentownych rynków bankowych w Europie, z prognozą wzrostu zysku na akcję o ponad 20 proc. i wzrostem ROTE do ok. 19 proc. Do tej pory Austriacy byli obecni w Polsce głównie poprzez dom maklerski. Jednocześnie Santander zachowa w kraju Santander Consumer Bank, wyspecjalizowany w kredytach konsumenckich.

