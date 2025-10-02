Klienci banków muszą uważać. Od dziś obowiązuje ważne ograniczenie

Od 1 października w Meksyku zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące obrotu pieniędzmi. Każdy posiadacz rachunku bankowego musi aktywować funkcję ustalającą indywidualny limit przelewów, tzw. Kwotę Transakcyjną Użytkownika (KTU). Zmiany wprowadziła Krajowa Komisja Bankowa i Papierów Wartościowych, a ich głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów oraz utrudnienie działań cyberprzestępców i grup przestępczych.

Obowiązkowe limity

Choć narzędzie jest już dostępne w aplikacjach bankowych, jego aktywacja staje się obowiązkowa. Osoby, które tego nie zrobią, będą miały automatycznie narzucony niski limit – maksymalnie 12 800 peso (około 3 tys. zł) na jedną transakcję. Każdy przelew powyżej tej kwoty zostanie zablokowany do momentu włączenia KTU.

Nowe przepisy mają także znaczenie w szerszym kontekście walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Podobne regulacje obowiązują już od lat w Unii Europejskiej, gdzie banki muszą stosować limity przelewów i szczegółowo weryfikować klientów. Polskie instytucje finansowe również stosują różne ograniczenia, w tym limity jednorazowe, dzienne, miesięczne czy ilościowe. Dla przykładu Santander ustalił dzienny limit przelewów do 125 tys. zł, a PKO BP – do 300 tys. zł. W przypadku większych kwot konieczna jest wizyta w oddziale i przedstawienie odpowiednich dokumentów, np. przy zakupie nieruchomości.

Walka z przestępczością

Zmiany w Meksyku wprowadzono w szczególnym kontekście społecznym. Kraj od lat zmaga się z działalnością karteli narkotykowych, korupcją i przestępczością zorganizowaną. Ograniczenie dużych transakcji finansowych ma być kolejnym sposobem na ograniczenie wpływów mafii i zwiększenie przejrzystości obrotu gospodarczego.

Nowe przepisy obowiązują od 1 października, jednak władze przewidziały trzymiesięczny okres przejściowy. Ostateczny termin aktywacji KTU dla wszystkich użytkowników to 1 stycznia 2026 roku.

