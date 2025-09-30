ZUS ostrzega seniorów. Mogą stracić emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina emerytom i rencistom o konieczności aktualizacji danych. Brak zgłoszenia zmian w odpowiednim terminie może skutkować cofnięciem świadczenia. ZUS podkreśla, że każdy, kto otrzymuje emeryturę, rentę czy inne wypłaty, musi pilnować poprawności numeru rachunku bankowego i adresu zamieszkania.

Nieaktywne konta

Jeśli w trakcie wypłaty okaże się, że konto jest nieaktywne, pieniądze wracają do ZUS. Podobnie dzieje się w przypadku błędnych lub nieaktualnych danych adresowych – świadczenie nie trafia do odbiorcy, a korespondencja uznawana jest za doręczoną. – Każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty – mówi cytowana przez portali Interia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS.

Problem pojawia się często – seniorzy zapominają o zgłoszeniu nowych danych lub robią to zbyt późno. Dopiero brak emerytury na koncie pokazuje, że coś poszło nie tak. W takiej sytuacji, gdy bank odsyła przelew na nieaktualne konto, pieniądze wracają do ZUS, a świadczeniobiorca musi czekać dłużej na wypłatę.

Wniosek o zminę danych

Aby uniknąć takich problemów, wystarczy pamiętać o odpowiednio wczesnym złożeniu wniosku o zmianę danych. ZUS umożliwia to nie tylko w placówkach, ale również online – przez konto eZUS. Zmiany zgłasza się na formularzu EZP, który obejmuje dane adresowe, osobowe oraz numer rachunku bankowego.

Niedopełnienie tego obowiązku w terminie może sprawić, że świadczenie nie zostanie wypłacone w ustalonym czasie. ZUS apeluje do seniorów, aby nie odkładali aktualizacji danych na ostatnią chwilę i pamiętali o 12-dniowym terminie. To jedyny sposób, by uniknąć opóźnień i problemów z dostępem do należnych pieniędzy.

