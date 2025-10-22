Rząd wprowadza zmiany w emeryturach. Tyle dostaną seniorzy

Rząd zarezerwował w budżecie blisko 22 mld złotych na podwyżki świadczeń emerytalnych w 2026 roku. Według aktualnych prognoz, w 2026 roku wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc.

Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim oraz średniorocznej inflacji w gospodarstwach domowych seniorów.

Waloryzacja emerytury 2026. Tyle dostaną seniorzy

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że jest to znacznie niższa waloryzacja niż w poprzednich latach. Przykładowo w 2023 roku było to 14,8 proc. a w 2024 roku 12,12 proc. Jak tłumaczą specjaliści, spadek wynika głównie z malejącej inflacji.

Aktualnie minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto. Jeśli prognozy mówiące o 4,9-procentowej waloryzacji się potwierdzą, wówczas świadczenie wzrośnie do 1970,98 zł brutto.

Warto pamiętać, że ci seniorzy, którym przysługuje najniższe możliwe świadczenie, nie muszą płacić podatku dochodowego. Tak więc po potrąceniu składki zdrowotnej otrzymają na rękę 1793,59 zł. Po waloryzacji świadczenie wzrośnie o 83,78 zł miesięcznie, czyli w skali roku emeryci zyskają około 1005 zł netto.

Zmiany w polskich emeryturach. Ile dostaną seniorzy?

Jeśli natomiast emerytowi przysługuje prawo do świadczenia w wysokości 4000 zł brutto, po waloryzacji na jego konto trafi 196 zł brutto więcej. Od tej kwoty ZUS musi potrącić składkę zdrowotną (377,64 zł).

Co więcej, ponieważ świadczenie przekracza próg 2500 zł brutto, naliczany jest również 12-procentowy podatek dochodowy od nadwyżki. Po wszystkich odliczeniach senior otrzyma o 154,84 zł netto więcej niż obecnie. W skali roku daje to dodatkowe 1858 zł na rękę.

Ostateczne dane dotyczące wskaźnika waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny na początku 2026 roku. Dopiero wtedy ZUS dokona ostatecznych przeliczeń świadczeń emerytalnych i opublikuje szczegóły podwyżek, które wejdą w życie od 1 marca.

