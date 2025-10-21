Wolny piątek, więcej urlopów. Tak polskie firmy skrócą czas pracy

W połowie września zakończył się nabór dla firm zainteresowanych udziałem w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Możliwe jest zastosowanie różnych modeli, dwa główne to skrócenie tygodnia pracy lub godzin pracy w poszczególnych dniach, choć dopuszczalne są również inne opcje dopasowane do specyfiki danego pracodawcy, jak np. udzielenie dodatkowego urlopu. Zainteresowanie przeprowadzeniem pilotażu wyraziło blisko 2000 organizacji. Pod koniec ubiegłego tygodnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że szansę na przetestowanie skróconego czasu pracy otrzymało 90 firm.

– 90 pracodawców będzie miało niepowtarzalną szansę przetestować różne formy skrócenia czasu pracy, które obejmą łącznie ponad 5 tys. pracowników – poinformował resort pracy.

Wybrane przedsiębiorstwa będą miały czas do końca roku, żeby przygotować się do skrócenia czasu pracy. 1 stycznia 2026 ruszy zasadniczy etap pilotażu. Pracodawcy przez rok będą testować, jak wybrane przez nich modele skrócenia czasu pracy będą sprawdzać się w praktyce.

Organizacje, które będą realizować projekt pilotażu, mogą liczyć na finansowe wsparcie – maksymalnie 1 mln zł i nie więcej niż 20 tys. zł w przeliczeniu na jednego pracownika.

Jak firmy skrócą czas pracy?

Dlaczego firmy zdecydowały się na udział w pilotażu? – Chcieliśmy spróbować i zobaczyć, jak to będzie działało. Chcieliśmy wziąć udział w programie, który dopiero się tworzy. To prestiż dla firm, a my zatrudniamy pracowników umysłowych i produkcyjnych. Na naszym przykładzie będzie można sprawdzić skrócony czas w różnej specyfice. I oto właśnie chodzi – o możliwość wyciągnięcia szerszych wniosków – podkreśla w rozmowie z Money.pl przedstawiciel firmy Sipmot, która zajmuje się produkcją maszyn i podzespołów rolniczych.

Pilotaż obejmie 52 osoby. Pracownicy nie będą jednak mogli liczyć na 4-dniowy tydzień pracy. – Wykorzystamy naprzemiennie dwa moduły skróconego czasu w różnych grupach zawodowych. Przyznamy pracownikom dodatkowe urlopy wypoczynkowe oraz dni wolne. Będzie ich więcej niż przysługujące obecnie 26 dni urlopowych – zdradza przedstawiciel firmy.

Tydzień pracy skróci natomiast zatrudniająca pięć osób firma Expert-Sales, która na projekt „Pracuj Mądrzej: e-Commerce bez Piątku! Pilotaż 4-dniowego tygodnia" otrzyma dofinansowanie sięgające 100 tys. zł. Zgodnie z nazwą, pracownicy będą mieli wolne w piątek.

– Gdy zobaczyłem ten projekt, od razu stwierdziłem, że dla nas to rewelacyjna opcja i otrzymałem aprobatę pracowników. Piątek w przypadku e-commerce to dzień zawieszenia, to dzień „bez spiny". Przygotowujemy wysyłki, które i tak nie będą dostarczone do klienta w weekend – mówi portalowi szef firmy Krzysztof Liszka.

Przygotowanie wysyłki do klientów firma zamierza przenieść na czwartek.

