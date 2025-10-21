Urlop dłuższy o 6 dni. Działalność i zlecenia wliczą się do stażu od 2026 r

Od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy zaczną wliczać się okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia. Nowelizacja, przygotowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez Prezydenta RP, wyrównuje dostęp do kluczowych uprawnień pracowniczych. Przekłada się to m.in. na dłuższy urlop wypoczynkowy (o dodatkowe 6 dni po przekroczeniu progu stażowego), a także na prawo do nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.

Zmiany w prawie pracy

Zmiana ma przeciąć dotychczasowy podział aktywności zawodowych na „lepsze” i „gorsze” przy ustalaniu stażu. Jak podkreślała w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zlecenie i jednoosobowa działalność to również praca, która powinna być doceniona. Dzięki nowym przepisom doświadczenie zdobyte poza klasyczną etatową ścieżką zacznie realnie wpływać na uprawnienia pracownicze.

Co ważne, regulacje zadziałają wstecz. Pracownicy, którzy w przeszłości prowadzili działalność lub pracowali na zleceniu, będą mogli zaliczyć te okresy do stażu pracy. To otworzy drogę do większej puli urlopu, a w wielu przypadkach także do wypłaty dodatków stażowych i świadczeń jubileuszowych.

Ustawa precyzyjnie wskazuje, które okresy wchodzą do stażu. Obejmują one: prowadzenie pozarolniczej działalności i współpracę z osobą prowadzącą działalność, czas zawieszenia firmy w celu osobistej opieki nad dzieckiem, wykonywanie umowy zlecenia, świadczenie usług oraz umowę agencyjną (również jako osoba współpracująca), członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, a także udokumentowaną pracę zarobkową za granicą inną niż zatrudnienie. Dzięki temu katalog obejmuje szerokie spektrum form aktywności zawodowej.

Potwierdzenie okresów do stażu wystawi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ZUS nie będzie w stanie wydać zaświadczenia, pracownik udokumentuje staż własnymi dowodami. Mechanizm ten ma zapewnić ciągłość uprawnień również tym osobom, których archiwa składkowe są niepełne z przyczyn niezależnych od nich.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Wejście w życie rozwiązań będzie etapowe. Od 1 stycznia 2026 r. nowelizacja zacznie obowiązywać pracodawców z sektora finansów publicznych. Dla pozostałych pracodawców terminem startu będzie pierwszy dzień miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy. Taki harmonogram ma ułatwić dostosowanie procedur kadrowych i porządkowanie dokumentacji.

Podsumowując: nowelizacja Kodeksu pracy oznacza realne zrównanie w traktowaniu doświadczenia zawodowego zdobytego na zleceniu i w działalności z etatem. Pracownicy zyskają dłuższy urlop oraz dostęp do świadczeń zależnych od stażu, a zaliczenie wcześniejszych okresów aktywności zawodowej pozwoli skorzystać z uprawnień już od początku 2026 r., zgodnie z przewidzianymi terminami wejścia przepisów.

Czytaj też:

Dziura w budżecie NFZ. Jest sposób, żeby ją załataćCzytaj też:

Prawie 20 milionów złotych dla NIO. Nowe inwestycje poprawią komfort i diagnostykę pacjentów