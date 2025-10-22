Od kiedy zaświadczenie z ZUS o dłuższym stażu pracy? Karol Nawrocki na tak

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2026 roku staż pracy będzie liczony na nowych zasadach.

Znowelizowane przepisy mają zlikwidować nierówności między pracownikami etatowymi a osobami zatrudnionymi w innej formie. Dzięki wprowadzonym zmianom, wielu pracowników zyska dostęp do podstawowych uprawnień pracowniczych: dłuższego urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych i do emerytury. Oznacza to także, że pracownik będzie miał prawo do ponownego przeliczenia stażu pracy.

Co zostanie wliczone przez ZUS i pracodawcę do stażu pracy?

Po wejściu w życie podpisanej w połowie października przez Karola Nawrockiego nowelizacji wliczane będą:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas pracy jako osoba współpracująca,

okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Przepisy wejdą w życie w dwóch etapach:

dla sektora publicznego z początkiem 2026 roku,

dla sektora prywatnego – pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.

Jak i kiedy wypełnić wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia o pełnym stażu pracy?

Zaświadczenie potwierdzające okresy, które będą wliczać się do stażu pracy będzie wydawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli np. ze względu na upływ czasu ZUS nie będzie w stanie wydać takiego zaświadczenia, pracownik będzie miał możliwość udowodnienia stażu własnymi dokumentami. Podobnie jeśli pracował za granicą.

Wnioski o wydanie stosownego zaświadczenia zostaną udostępnione w ZUS dopiero po wejściu w życie ustawy na nowych formularzach dostępnych w systemie PUE/eZUS. Będą dostępne od 1 stycznia 2026 roku. Wiele osób już składa do ZUS wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia, w tym również okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Niepotrzebnie, ponieważ potwierdzeniem zatrudnienia na etacie nadal pozostaje świadectwo pracy.

Na przedstawienie dokumentów o większym stażu pracy swojemu aktualnemu pracodawcy, pracownik będzie miał 2 lata od wejścia w życie ustawy, czyli do 2028 roku.

