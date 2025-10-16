Masz czwórkę dzieci? ZUS dorzuci 1878,91 zł miesięcznie

Nie każda osoba, która poświęciła się wychowaniu dzieci, ma prawo do własnej emerytury. Dla rodziców dużych rodzin istnieje jednak rozwiązanie: comiesięczne świadczenie z programu „Mama 4+”, zwane matczyną emeryturą. To kwota równa najniższej emeryturze — 1878,91 zł brutto — wypłacana przez ZUS. Program działa od marca 2019 r. i wciąż wiele osób nie wie, że może z niego skorzystać. Wsparcie jest waloryzowane, czyli co roku podnoszone wraz ze zwykłymi emeryturami.

Na czym polega „Mama 4+”

Matczyna emerytura ma uhonorować tych, którzy zrezygnowali z aktywności zawodowej, by wychować co najmniej czworo dzieci. To forma zabezpieczenia dla osób, które nie wypracowały wymaganych składek, a ich domowy wkład — opieka i codzienna praca — przez lata był niewidoczny w systemie. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i stanowi realne wsparcie budżetu seniorów.

Kto może otrzymać świadczenie

Z programu mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Warunki są jasno określone:

urodzenie lub wychowanie minimum 4 dzieci (wliczając dzieci przysposobione),

(wliczając dzieci przysposobione), osiągnięcie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ,

i , brak wystarczających dochodów do samodzielnego utrzymania,

do samodzielnego utrzymania, złożenie wniosku w ZUS z wymaganymi dokumentami.

Świadczenie przysługuje także ojcom, jeśli to oni faktycznie wychowywali co najmniej czworo dzieci — np. po śmierci matki lub gdy porzuciła rodzinę. To rozwiązanie nie działa automatycznie: bez wniosku ZUS nie przyzna matczynej emerytury.

Jak złożyć wniosek do ZUS

Procedura jest prosta i opiera się na formularzu ERP-14. Do wniosku należy dołączyć:

akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające wychowanie,

lub inne dokumenty potwierdzające wychowanie, oświadczenie o sytuacji dochodowej ,

, dokument tożsamości.

ZUS może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli pojawią się wątpliwości formalne. Decyzja zwykle zapada w terminie około 2–3 miesięcy od złożenia dokumentów.

Dlaczego to świadczenie jest ważne

„Mama 4+” to nie tylko przelew — to docenienie wieloletniej pracy opiekuńczej. Program wyrównuje szanse osób, które całe dorosłe życie poświęciły domu i dzieciom, a przez to nie odprowadzały składek w wystarczającej wysokości. Daje regularne wsparcie finansowe i poczucie bezpieczeństwa na starość, przypominając, że wychowanie dzieci to realna wartość społeczna.

