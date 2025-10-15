ZUS wypłaca nowe świadczenie. Niemal milion seniorów z zastrzykiem gotówki

Dziś mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych w następstwie których ukształtował się nowy rząd Donalda Tuska. Wśród zapowiadanych obietnic, które obecnej ekipie częściowo udało się zrealizować jest wprowadzenie renty wdowiej. Chodzi o połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (w kampanii zapowiadano, że będzie to 50 proc.). Świadczenie weszło w życie wraz z początkiem tego roku, a wypłaty ruszyły w lipcu.

Renta wdowia. Co zrobić, by otrzymać?

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

ukończyć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obecnie to kwota 5636,73 zł brutto.

Szacuje się, że uprawnieni otrzymują średnio 354 zł dodatkowej wypłaty co miesiąc. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do końca września rentę wdowią otrzymało 890,1 tys. osób, a łączna kwota wypłaconych świadczeń sięga 293,5 mln zł.

Wniosek o rentę wdowią można złożyć przez PUE ZUS, na piśmie za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS, a także ustnie do protokołu w placówce Zakładu.

Na stronie ZUS dostępna jest ankieta, która pozwala sprawdzić, czy jest się uprawnionym do renty wdowiej. Dostępny jest kalkulator, który pomoże w wyliczeniu szacunkowej kwoty renty wdowiej.

