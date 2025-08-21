Renta wdowia coraz droższa dla państwa. Rząd zapowiada zmiany

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja dotycząca zmiany zasad przyznawania renty wdowiej. Wnioskodawcy postulują przede wszystkim obniżenie granicy wieku, od której świadczenie przysługuje. Resort kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk odpowiedział, że nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych w tym zakresie, ale temat może zostać podjęty w przyszłości. Pierwszy możliwy termin wskazano na 2028 rok, kiedy rząd ma dokonać przeglądu nowych regulacji.

Renta wdowia

Zasady wypłaty renty wdowiej zostały zmienione ustawą z 26 lipca 2024 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Od 1 lipca obowiązuje nowa reguła zbiegu świadczeń: jedno z nich jest wypłacane w całości, a drugie w wysokości 25 procent. W okresie przejściowym, trwającym do końca 2026 roku, wysokość drugiego świadczenia wynosi 15 procent. To znacząca zmiana, ponieważ wcześniej w przypadku zbiegu kilku świadczeń wypłacane było tylko jedno.

Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba spełnić określone warunki. Uprawnienie przysługuje wdowom i wdowcom, którzy osiągnęli wiek emerytalny, pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, nabyli prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz nie zawarli nowego małżeństwa. Wypłata świadczeń ustaje z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku. Ponadto ustawa wprowadza limit wysokości świadczeń w zbiegu – maksymalnie do trzykrotności minimalnej emerytury, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto.

Wsparcie dla potrzebujących

Ministerstwo podkreśla, że warunki zostały sformułowane tak, by wsparcie trafiało do najbardziej potrzebujących, czyli osób, które na późnym etapie życia straciły małżonka i nie mają już możliwości poprawy swojej sytuacji materialnej. Według resortu jest to kompromis między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

Koszty reformy są znaczące. W 2025 roku mają wynieść od 3,2 do 4,2 mld zł, w 2026 roku od 6,7 do 9 mld zł, a w 2027 roku nawet od 11,9 do 15,8 mld zł. Szacuje się, że z nowego rozwiązania skorzysta około 2 miliony osób, w zależności od tego, ilu potencjalnych beneficjentów spełni kryteria.

Resort przypomina, że renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz mechanizmem umożliwiającym pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie. Ze względu na jej szczególny charakter ustawodawca wprowadził odmienne zasady. Kolejna weryfikacja zasad ma nastąpić w 2028 roku i wtedy możliwa będzie szersza dyskusja nad przyszłością tego rozwiązania.

