Mężczyzna wystąpił o rentę wdowią. Przekreśliła go jedna rzecz

W styczniu weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Określa się to jako zbieg świadczeń.

Wypłaty świadczenia ruszyły wraz z początkiem lipca. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do tej pory wyższe świadczenia w ramach renty wdowiej otrzymało ponad 755 tys. seniorów. Średnia kwota renty wdowiej to 353,94 zł.

Renta wdowia. Wnioskował...22 latek

Sam ZUS otrzymał do tej pory 1 mln 80 tys. wniosków o rentę wdowią (dokumenty przyjmują również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Instytucja przypomina, że aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić cztery warunki: Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat; do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej; nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Zakład podkreśla warunki dotyczące wieku z uwagi na fakt, iż jeden z wnioskodawców miał...niecałe 22 lata. Takie wnioski o rentę wdowią odrzucane są od razu. W sumie wydano niemal 94 tys. decyzji odmownych.

ZUS ujawnia, że najstarsza osoba, która złożyła wniosek o rentę wdowią, to 106-letnia kobieta. Najliczniejszą grupę ubiegających się o świadczenie – zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn – stanowią osoby w wieku od 81 do 90 lat.

Wnioski o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, bądź w tradycyjnej formie papierowej (wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą).

