Weto działa. Ustawa o niższej składce utknęła, a MF wstrzymuje zmiany

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie prowadzi prac nad projektem, który utrzymywałby w 2026 r. i w kolejnych latach obniżoną minimalną podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To odpowiedź na pytanie PAP o dalsze losy rozwiązań wstrzymanych po prezydenckim wecie.

Obniżka podstawy

Chodzi o ustawę zawetowaną pod koniec kadencji przez prezydenta Andrzeja Dudę. Akt ten przewidywał nie tylko obniżkę minimalnej podstawy w 2025 r., lecz także jej utrzymanie w latach następnych. Po wecie sprawa wróciła do Sejmu i — jak wyjaśnia resort finansów — zgodnie z Regulaminem Sejmu została w maju skierowana do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia. Prace w komisjach nie zostały dotąd zakończone, a w ich planach nie ma obecnie procedowania wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy.

W praktyce oznacza to, że Ministerstwo Finansów nie przygotowuje teraz nowelizacji wprowadzającej od 2026 r. uproszczone zasady rozliczania oraz obniżenia wysokości składki zdrowotnej, zwłaszcza dla firm o niskich i średnich dochodach. Resort podkreśla, że dopóki ścieżka parlamentarna dla zawetowanej ustawy pozostaje otwarta, nie prowadzi alternatywnych prac legislacyjnych.

Zawetowana ustawa

Przypomnijmy, że zawetowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obniżała w 2025 r. minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (wcześniej minimalną składkę naliczano od pełnego minimum płacowego). Jednocześnie przewidywała utrzymanie tej konstrukcji w kolejnych latach — właśnie ten element wisi dziś w legislacyjnym zawieszeniu.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu, po wecie marszałek kieruje ustawę do tych samych komisji, które pracowały nad nią przed uchwaleniem. Komisje mogą wnioskować o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu dotychczasowym lub o odrzucenie wniosku. Aby Sejm przyjął ustawę mimo weta, potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli takiej większości nie będzie i Sejm nie uchwali ustawy w brzmieniu dotychczasowym, postępowanie ustawodawcze ulega zamknięciu.

Na dziś kluczowy pozostaje więc fakt, że prace komisji nad zawetowaną ustawą nie posuwają się naprzód, a resort finansów nie proceduje alternatywnego projektu. Przedsiębiorcy, którzy liczyli na utrzymanie obniżonej minimalnej podstawy wymiaru składki zdrowotnej po 2025 r., muszą na razie poczekać na ruch Sejmu.

