Nadchodzi kolejne zagrożenie dla firm. „To odbije się na całej gospodarce”

Według Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych wartość szarej strefy w Polsce wynosi ponad 500 mld zł rocznie. To tyle, ile zabraknie w ZUS w ciągu czterech lat. Dla porównania, deficyt w budżecie na przyszły rok ma wynieść blisko 272 mld zł, na zdrowie ma trafić niespełna 248 mld zł, a na wojsko 200 mld zł. Problem w tym, że liczb tych nie można porównać. Nie jest tak, że po likwidacji szarej strefy, na koncie ministerstwa finansów znajdzie się znaczna część wyliczonej kwoty. Więcej, może się okazać, że w budżecie państwa nie pojawią się żadne dodatkowe środki, a zmaleją wpływy z podatków płaconych przez przedsiębiorstwa. Może też wzrosnąć rozpędzające się już bezrobocie i wydatki socjalne państwa na zasiłki z tego właśnie tytułu. Dlaczego?