Ostatni moment na złożenie wniosku do ZUS. Inaczej świadczenie przepadnie

– Jeżeli zaczynasz od października studia i pobierasz rentę rodzinną to ostatni moment na załatwienie formalności, żeby otrzymać rentę także za wrzesień – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

ZUS podkreśla, że do końca września należy dostarczyć:

wniosek o dalszą wypłatę renty,

potwierdzenie przyjęcia na studia (np. wydruk z internetowego systemu rekrutacji).

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ona dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października. W nieco innej sytuacji są osoby przyjęte na pierwszy rok studiów. Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca tego miesiąca złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Po rozpoczęciu roku akademickiego – maksymalnie do 31 października – muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują edukację w szkole wyższej, ale zaświadczenie o nauce dostali tylko na rok, czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o dalszej nauce mają również do końca października.

Uczeń lub student nie musi co roku dostarczać informacji o tym, że w dalszym ciągu się uczy, jeśli jego zaświadczenie jest nadal ważne, bo szkoła czy uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy dana osoba faktycznie kontynuuje naukę.

Uczeń lub student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał naukę lub wcześniej ją zakończył. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami.

Przypomnijmy, renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,

90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,

95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Oznacza to, że jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest automatycznie podwyższana do najniższej renty rodzinnej. Minimalna renta rodzinna od 1 marca br. wynosi 1 878,91 zł brutto miesięcznie, czyli tyle, ile minimalna emerytura.

