Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna to ważne świadczenie, z którego korzysta wiele rodzin w trudnej sytuacji. Przysługuje wtedy, gdy w rodzinie odchodzi bliska osoba, posiadająca w chwili śmierci prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Co to jest renta rodzinna?

Renta rodzinna wypłacana jest najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej. Przysługuje małżonkowi i dzieciom, rodzeństwu czy wnukom, a także dzieciom przyjętym na wychowanie przynajmniej rok przed śmiercią. Małżonek może pobierać rentę rodzinną w sytuacji, w której:

ma ukończone 50 lat

jest niezdolny do pracy

wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku niepełnoletnim

opiekuje się dzieckiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Rentę rodzinną może otrzymać małżonek, który nie spełnia powyższych warunków, ale jest nie ma żadnego źródła utrzymania. W takiej sytuacji prawo do świadczenia po roku wygasa.

Do kiedy dzieciom przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, to do 25. roku życia. To oznacza, że dzieci, które są już pełnoletnie, ale pójdą na studia, będą w dalszym ciągu otrzymywały świadczenie.

Ile wynosi renta rodzinna?

Przepisy dokładnie opisują, ile wynosi renta rodzinna. I tak można otrzymać:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba

90 proc. świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby

95 proc. świadczenia zmarłego – jeśli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej

Czy można zrezygnować z renty rodzinnej?

Jeśli ktoś chce zrezygnować z otrzymywania renty rodzinnej, może to zrobić. Musi jednak złożyć pismo, w którym jasno poinformuje ZUS, że rezygnuje ze świadczenia. W takiej sytuacji zostanie ono jeszcze raz przeliczone.

Czytaj też:

Nawet 2150 zł wsparcia dla seniora. Znamy szczegóły nowego świadczenia