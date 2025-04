Zaskakujący lider wzrostów na rynku walutowym. Rubel znów na fali

Rosyjska waluta kontynuuje dynamiczne umacnianie się względem zarówno dolara amerykańskiego, jak i polskiego złotego. Od początku 2025 roku rubel zyskał już ponad 32 proc. wobec dolara, a tempo wzrostu w ostatnich trzech miesiącach znacząco przyspieszyło. Szczególnie wyraźna zmiana nastąpiła w środę, 30 kwietnia – kurs rubla, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego (NBP) osiągnął poziom 0,0460 zł.

„Jest to kontynuacja silnego trendu wzrostowego, który w ciągu ostatnich 52 tygodni przyniósł wzrost o 6,64 proc. Od początku roku rosyjska waluta zyskała wobec złotego już 21,04 proc”. – wylicza Money.pl.

Rubel zyskuje na wartości

W relacji do dolara amerykańskiego rubel również notuje imponujące wyniki. W dzisiejszych notowaniach kurs RUB/USD wyniósł 0,0122743, co oznacza dzienny wzrost o 0,67 proc. W ciągu dnia kurs wahał się w przedziale od 0,0121943 do 0,0123296.

„Największe wrażenie robi jednak dynamika wzrostu rosyjskiej waluty w dłuższym terminie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy rubel umocnił się wobec dolara aż o 20,70 proc. Od początku roku wzrost wynosi już 32,63 proc., co czyni rubla jedną z najszybciej umacniających się walut na światowych rynkach w 2025 roku” – pisze Money.pl.

Czytaj też:

Kursy walut 30 kwietnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Rekordowy rok dla rosyjskiej waluty

Jak zauważa serwis, dane z ostatnich 52 tygodni wskazują, że rubel zyskał wobec dolara łącznie 14,73 proc. Dzienne wahania kursu pozostają niewielkie, co sugeruje stabilizację trendu wzrostowego. Maksymalna wartość rubla w ostatniej sesji wyniosła 0,0123296 USD, a minimalna – 0,0121943 USD. Podobny wzorzec widać w relacji do złotego: dzienny zakres wahań mieścił się między 0,0457068 a 0,0464595 zł. Wzrosty wobec złotego o ponad 21 proc. od początku roku oraz imponujące tempo aprecjacji wobec dolara potwierdzają, że 2025 rok jest jak dotąd rekordowy dla rosyjskiej waluty.

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Rubel w opałach. Rekordowe spadki po fiasku negocjacji