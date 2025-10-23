Wszystkich Świętych coraz bliżej. Tyle kosztują chryzantemy

Wszystkich Świętych już za nieco ponad tydzień. Odwiedzając groby swoich bliskich kupujemy znicze, jak również kwiaty. Prym wiodą tu przede wszystkim chryzantemy. Ile w tym roku trzeba będzie za nie zapłacić?

Jak zauważa serwis eska.pl, na cenę tych popularnych kwiatów wpływa kilka czynników: wielkość doniczki lub rośliny, czy jest to odmiana drobnokwiatowa, średniokwiatowa czy wielkokwiatowa, kolor i stopień rozkwitu oraz lokalizacja zakupu. Inna kwotę zapłacimy w markecie, inną na stoisku przy cmentarzu, a jeszcze inną u producenta. Portal przypomina, że w zeszłym roku producenci musieli radzić sobie z podwyżkami kosztów, co przekładało się na wzrost cen. W tym roku ceny również mogą być nieznacznie wyższe na co wpływ mają takie czynniki jak m.in. wzrost kosztów energii, nawozów, pracy ogrodniczej. Duże znaczenie ma również pogoda, która może wpłynąć na tempo i jakość kwitnienia.

Ile w tym roku kosztują chryzantemy?

Z przytoczonych przez serwis danych wynika, że ceny chryzantem zaczynają się na 12 zł, a kończą nawet na 70 zł za sztukę. Za chryzantemę w doniczce o średnicy do 15 cm zapłacimy od 12 do 20 zł. Kwiaty w większych doniczkach kosztują od 30 do 35 zł. Najwięcej zapłacimy za chryzantemy wielokwiatowe, w donicach powyżej 25 cm, tu właśnie ceny dochodzą do wspomnianych 70 zł za sztukę.

Ile chryzantemy kosztują w popularnych sieciach handlowych. Jak podaje portal sadyogrody.pl, chryzantemy dostępne w Kauflandzie, o średnicy 12-13 cm, to koszt około 8 zł. Za chryzantemę wielokwiatową, o wielkości 23 cm zapłacimy niemal 25 zł. W Netto ceny kwiatów wynoszą od 9,99 do 16,99 zł. Ze zbliżonym przedziałem mamy do czynienia w Dino.

Poza kwiatami, na grobach naszych bliskich nie może zabraknąć oczywiście zniczy. Jak niedawno pisaliśmy, coraz większym zainteresowaniem Polaków cieszą się znicze solarne, które są bardziej trwałe niż te tradycyjne. Ceny tych zniczy sięgają jednak nawet 500 zł.

