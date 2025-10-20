Nowe pojemniki na cmentarzach. Co można do nich wrzucać?

Wszystkich Świętych już za niespełna dwa tygodnie. Im bliżej ten daty, tym wielu Polaków odwiedza groby swoich bliskich, by je posprzątać. Coraz częściej na cmentarzach możemy spotkać czerwone kontenery. Do czego służą i co należy do nich wrzucać?

Czerwone kontenery na cmentarzu. Co do nich wrzucamy?

Czerwone pojemniki na cmentarzach przeznaczone są na baterie, z których coraz częściej korzystamy "zapalając" zmarłym znicze elektryczne. Do koszy tych możemy wyrzucać również zużyte w zniczach elektrycznych żaróweczki LED.

Dziennik.pl przypomina, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odpady generowane na cmentarzach zaliczane są do odpadów komunalnych. Odbiór i zagospodarowanie takich odpadów to jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622), samorządy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, obejmującej co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Dlatego na cmentarzach często widujemy następujące kontenery:

niebieskie (wrzucamy do nich m.in. kartony, papiery, tekturę),

żółte (wyrzucamy m.in. plastikowe doniczki, opróżnione opakowania po środkach czystości, folie opakowaniowe),

zielone (wyrzucamy m.in. szklane butelki),

brązowe (wyrzucamy m.in. liście, żywe kwiaty bez doniczek i ziemi, naturalne wiązanki, gałęzie),

czarne (wyrzucamy m.in. znicze i wkłady, wiązanki i kwiaty trwale złączone z tworzywami sztucznymi, doniczki ceramiczne i wazony, plastikowe opakowania z zawartością, gąbki).

Nie wszystkie odpady z którymi mamy do czynienia na cmentarzach można wrzucać do powyższych pojemników. Odrębne zasady dotyczą chociażby baterii. Dlatego wielu zarządców nekropolii decyduje się na wprowadzenie nowych pojemników. Jak podaje dziennik.pl, takie rozwiązanie zastosowała m.in. spółka BAZA, zarządca cmentarzy komunalnych we Włocławku i Pińczacie. Od 1,5 roku czerwone pojemniki stoją na cmentarzu w Kołobrzegu. Powodem ich postawienia był fakt, że znicze z bateriami nierzadko wyrzucane były do czarnych śmietników ze zmieszanymi odpadami.

