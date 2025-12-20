Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Co to był za tydzień! Spektakularne spadki i zwyżki czterech głównych walut wywołały spore emocje wśród inwestorów i obserwatorów. Dolar poruszał się w niestabilnym rytmie, natomiast euro wyraźnie traciło wobec złotego.
Funt szterling zachowywał względną stabilność, nie dając większych powodów do niepokoju, podczas gdy frank szwajcarski imponował siłą, osiągając najwyższe zwyżki i w efekcie zdobywając tytuł „króla tygodnia”.
Analiza tygodnia (15–19 grudnia)
Dolar amerykański (USD) – lekka zwyżka
W poniedziałek USD kosztował 3,5928 zł, we wtorek wzrósł do 3,5930 zł, w środę osiągnął 3,5976 zł, w czwartek spadł nieznacznie do 3,5893 zł, a w piątek zamknął tydzień na poziomie 3,5941 zł. To niewielkie wahania w obrębie 8,3 gr, wskazujące na niewielkie osłabienie złotego wobec dolara.
Euro (EUR) – mocno w dół
Euro rozpoczęło tydzień w poniedziałek od 4,2192 zł, we wtorek wzrosło do 4,2239 zł, w środę osiągnęło maksimum 4,2149 zł, w czwartek spadło do 4,2076 zł, a w piątek zamknęło tydzień na poziomie 4,2094 zł. Spadek o 0,98 gr potwierdza wyraźne umocnienie złotego wobec wspólnej waluty. Notowania euro stanowią największą stratę w tygodniu.
Frank szwajcarski (CHF) – solidne odbicie
Frank w poniedziałek kosztował 4,5128 zł, we wtorek wzrósł do 4,5149 zł, w środę osiągnął 4,5086 zł, w czwartek spadł do 4,5064 zł, a w piątek zamknął tydzień na poziomie 4,5197 zł. To tygodniowy wzrost o 0,69 gr, który pokazuje delikatne odbicie franka po środowych i czwartkowych spadkach.
Funt szterling (GBP) –duże wahania
Funt rozpoczął tydzień w poniedziałek od 4,8098 zł, we wtorek wzrósł do 4,8171 zł, w środę spadł do 4,7937 zł, w czwartek lekko odbił do 4,7912 zł, a w piątek wyniósł 4,8091 zł. Wahania tygodniowe w granicach kilku groszy pokazują, że funt pozostawał stosunkowo stabilny, z lekkim odbiciem pod koniec tygodnia, choć w ujęciu całego analizowanego okresu pozostaje na minusie względem złotego.
Podsumowanie tygodnia (15–19 grudnia)
- USD: +0,13 gr (z 3,5928 zł do 3,5941 zł)
- EUR: –0,98 gr (z 4,2192 zł do 4,2094 zł)
- CHF: +0,69 gr (z 4,5128 zł do 4,5197 zł)
- GBP: –0,07 gr (z 4,8098 zł do 4,8091 zł)
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 15 do 19 grudnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 19 grudnia
- dolar – 3,5941 zł
- euro – 4,2094 zł
- frank szwajcarski – 4,5197 zł
- funt szterling – 4,8091 zł
Kursy walut – czwartek, 18 grudnia
- dolar – 3,5893 zł
- euro – 4,2076 zł
- frank szwajcarski – 4,5064 zł
- funt szterling – 4,7912 zł
Kursy walut – środa, 17 grudnia
- dolar – 3,5976 zł
- euro – 4,2149 zł
- frank szwajcarski – 4,5086 zł
- funt szterling – 4,7937 zł
Kursy walut – wtorek, 16 grudnia
- dolar – 3,5930 zł
- euro – 4,2239 zł
- frank szwajcarski – 4,5149 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia
- dolar – 3,5928 zł
- euro – 4,2192 zł
- frank szwajcarski – 4,5128 zł
- funt szterling – 4,8098 zł
