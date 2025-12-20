Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Co to był za tydzień! Spektakularne spadki i zwyżki czterech głównych walut wywołały spore emocje wśród inwestorów i obserwatorów. Dolar poruszał się w niestabilnym rytmie, natomiast euro wyraźnie traciło wobec złotego.

Funt szterling zachowywał względną stabilność, nie dając większych powodów do niepokoju, podczas gdy frank szwajcarski imponował siłą, osiągając najwyższe zwyżki i w efekcie zdobywając tytuł „króla tygodnia”.

Analiza tygodnia (15–19 grudnia)

Dolar amerykański (USD) – lekka zwyżka

W poniedziałek USD kosztował 3,5928 zł, we wtorek wzrósł do 3,5930 zł, w środę osiągnął 3,5976 zł, w czwartek spadł nieznacznie do 3,5893 zł, a w piątek zamknął tydzień na poziomie 3,5941 zł. To niewielkie wahania w obrębie 8,3 gr, wskazujące na niewielkie osłabienie złotego wobec dolara.

Euro (EUR) – mocno w dół

Euro rozpoczęło tydzień w poniedziałek od 4,2192 zł, we wtorek wzrosło do 4,2239 zł, w środę osiągnęło maksimum 4,2149 zł, w czwartek spadło do 4,2076 zł, a w piątek zamknęło tydzień na poziomie 4,2094 zł. Spadek o 0,98 gr potwierdza wyraźne umocnienie złotego wobec wspólnej waluty. Notowania euro stanowią największą stratę w tygodniu.

Frank szwajcarski (CHF) – solidne odbicie

Frank w poniedziałek kosztował 4,5128 zł, we wtorek wzrósł do 4,5149 zł, w środę osiągnął 4,5086 zł, w czwartek spadł do 4,5064 zł, a w piątek zamknął tydzień na poziomie 4,5197 zł. To tygodniowy wzrost o 0,69 gr, który pokazuje delikatne odbicie franka po środowych i czwartkowych spadkach.

Funt szterling (GBP) –duże wahania

Funt rozpoczął tydzień w poniedziałek od 4,8098 zł, we wtorek wzrósł do 4,8171 zł, w środę spadł do 4,7937 zł, w czwartek lekko odbił do 4,7912 zł, a w piątek wyniósł 4,8091 zł. Wahania tygodniowe w granicach kilku groszy pokazują, że funt pozostawał stosunkowo stabilny, z lekkim odbiciem pod koniec tygodnia, choć w ujęciu całego analizowanego okresu pozostaje na minusie względem złotego.

Podsumowanie tygodnia (15–19 grudnia)

USD: +0,13 gr (z 3,5928 zł do 3,5941 zł)

EUR: –0,98 gr (z 4,2192 zł do 4,2094 zł)

CHF: +0,69 gr (z 4,5128 zł do 4,5197 zł)

GBP: –0,07 gr (z 4,8098 zł do 4,8091 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 15 do 19 grudnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 19 grudnia

dolar – 3,5941 zł

euro – 4,2094 zł

frank szwajcarski – 4,5197 zł

funt szterling – 4,8091 zł

Kursy walut – czwartek, 18 grudnia

dolar – 3,5893 zł

euro – 4,2076 zł

frank szwajcarski – 4,5064 zł

funt szterling – 4,7912 zł

Kursy walut – środa, 17 grudnia

dolar – 3,5976 zł

euro – 4,2149 zł

frank szwajcarski – 4,5086 zł

funt szterling – 4,7937 zł

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

dolar – 3,5930 zł

euro – 4,2239 zł

frank szwajcarski – 4,5149 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling – 4,8098 zł

