Kursy walut 18 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Złoty wraca do formy. Czwartkowe notowania przyniosły spadek wszystkich czterech głównych walut. Po środowym skoku dolar amerykański ponownie stracił wobec złotego, a euro, frank i funt kontynuują wczorajszą tendencję spadkową, choć w różnym tempie.
Liderem spadków jest dziś dolar, który notuje największe osłabienie w zestawieniu z pozostałymi głównymi walutami.
Analiza dnia – 18 grudnia
Dolar amerykański (USD)
Dolar zmniejszył wartość z 3,5976 zł do 3,5893 zł, co oznacza spadek o 0,83 gr. Jest to największa zmiana procentowa w zestawieniu dziennym wskazująca na osłabienie tej waluty względem złotego.
Euro (EUR)
Kurs euro spadł z 4,2149 zł do 4,2076 zł (-0,73 gr). Dzisiejsza korekta wskazuje na utrzymującą się słabość wspólnej waluty wobec coraz mocniejszego złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank kosztował dziś 4,5064 zł. To oznacza spadek w stosunku do środowej ceny o 0,22 gr.
Funt szterling (GBP)
Funt obniżył loty. Czwartkowe notowanie wyniosło 4,7912 zł, a zatem spadek o 0,25 gr.
Podsumowanie dnia – 18 grudnia
- USD: -0,83 gr (z 3,5976 na 3,5893 zł)
- EUR: -0,73 gr (z 4,2149 na 4,2076 zł)
- CHF: -0,22 gr (z 4,5086 na 4,5064 zł)
- GBP: -0,25 gr (z 4,7937 na 4,7912 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – czwartek, 18 grudnia
- dolar – 3,5893 zł
- euro – 4,2076 zł
- frank szwajcarski – 4,5064 zł
- funt szterling – 4,7912 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – środa, 17 grudnia
- dolar – 3,5976 zł
- euro – 4,2149 zł
- frank szwajcarski – 4,5086 zł
- funt szterling – 4,7937 zł
Kursy walut – wtorek, 16 grudnia
- dolar – 3,5930 zł
- euro – 4,2239 zł
- frank szwajcarski – 4,5149 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia
- dolar – 3,5928 zł
- euro – 4,2192 zł
- frank szwajcarski – 4,5128 zł
- funt szterling – 4,8098 zł
Kiedy NBP podaje notowania walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
