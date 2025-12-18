Kursy walut 18 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Złoty wraca do formy. Czwartkowe notowania przyniosły spadek wszystkich czterech głównych walut. Po środowym skoku dolar amerykański ponownie stracił wobec złotego, a euro, frank i funt kontynuują wczorajszą tendencję spadkową, choć w różnym tempie.

Liderem spadków jest dziś dolar, który notuje największe osłabienie w zestawieniu z pozostałymi głównymi walutami.

Analiza dnia – 18 grudnia

Dolar amerykański (USD)

Dolar zmniejszył wartość z 3,5976 zł do 3,5893 zł, co oznacza spadek o 0,83 gr. Jest to największa zmiana procentowa w zestawieniu dziennym wskazująca na osłabienie tej waluty względem złotego.

Euro (EUR)

Kurs euro spadł z 4,2149 zł do 4,2076 zł (-0,73 gr). Dzisiejsza korekta wskazuje na utrzymującą się słabość wspólnej waluty wobec coraz mocniejszego złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank kosztował dziś 4,5064 zł. To oznacza spadek w stosunku do środowej ceny o 0,22 gr.

Funt szterling (GBP)

Funt obniżył loty. Czwartkowe notowanie wyniosło 4,7912 zł, a zatem spadek o 0,25 gr.

Podsumowanie dnia – 18 grudnia

USD: -0,83 gr (z 3,5976 na 3,5893 zł)

EUR: -0,73 gr (z 4,2149 na 4,2076 zł)

CHF: -0,22 gr (z 4,5086 na 4,5064 zł)

GBP: -0,25 gr (z 4,7937 na 4,7912 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 18 grudnia

dolar – 3,5893 zł

euro – 4,2076 zł

frank szwajcarski – 4,5064 zł

funt szterling – 4,7912 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 17 grudnia

dolar – 3,5976 zł

euro – 4,2149 zł

frank szwajcarski – 4,5086 zł

funt szterling – 4,7937 zł

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

dolar – 3,5930 zł

euro – 4,2239 zł

frank szwajcarski – 4,5149 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling – 4,8098 zł

Kiedy NBP podaje notowania walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

