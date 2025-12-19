Wielka wygrana w Eurojackpot. Nowy milioner w Polsce!

W piątek 19 grudnia w Eurojackpot zostały wylosowane następujące liczby: 8, 9, 15, 35, 45 oraz 2 i 5. Tym razem nie padła główna wygrana, dlatego kumulacja wzrosła aż do 160 milionów złotych.

Polak wygrał w Eurojackpot

Najwyższa nagroda powędruje do dwóch graczy z Norwegii oraz po jednym z Niemiec oraz Polski. Każdy ze szczęśliwców wylosował wygraną drugiego stopnia. Tym samym w naszym kraju mamy nowego milionera, który wzbogaci się o 2,85 miliona złotych.

Szczęście uśmiechnęło się również do innego Polaka, który trafił wygraną trzeciego stopnia o wartości ponad 668 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że od takich nagród w grach liczbowych pobierany jest 10 proc. podatku.

Eurojackpot. Zasady gry

Gra w Eurojackpot nie jest bardzo skomplikowana. Polega na wytypowaniu liczb z dwóch pul:

5 liczb z zakresu od 1 do 50

2 liczb dodatkowych z zakresu od 1 do 12

Jeśli uda nam się trafić dokładnie wszystkie te liczby, które padły w danym losowaniu, wówczas możemy mówić o prawdziwym szczęściu i zdobyciu głównej nagrody. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Jeden kupon kosztuje 12.50 zł. Można grać zarówno internetowo, jak i stacjonarnie.

Eurojackpot. Ile można wygrać?

Minimalna pula na wygraną pierwszego stopnia to 10 mln euro, ale dzięki kumulacjom kwota ta może wzrosnąć nawet do 120 mln euro. Eurojackpot oferuje 12 stopni wygranych, co oznacza, że szansa na nagrodę jest wyższa niż w wielu innych loteriach. Oto przykładowe poziomy wygranych, których kwota zależy od liczby trafień oraz wielkości kumulacji.

Jackpot (5+2): główna wygrana

5+1: wygrana drugiego stopnia

5+0, 4+2, 4+1, 3+2, itd.: niższe wygrane, czyli trzeciego, czwartego, piątego stopnia etc.





