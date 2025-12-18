ZUS przeliczy emeryturę, jeśli doniesiesz papiery. Seniorzy mają szansę na więcej

Osoby, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem, mogą mieć szansę na wyższe świadczenie emerytalne. Zmiana systemu emerytalnego w tamtym okresie sprawia, że kluczowe stają się dowody potwierdzające okresy składkowe – przede wszystkim świadectwa pracy. ZUS zwraca uwagę, że brak takich dokumentów, zwłaszcza z lat 90., mógł w przeszłości doprowadzić do zaniżenia emerytury. Dlatego seniorzy powinni rozważyć uzupełnienie brakującej dokumentacji, co pozwoli na ponowne przeliczenie świadczenia.

Świadectwo pracy

Jeśli brakuje świadectwa pracy z dawnego zakładu, pierwszym krokiem jest ustalenie, czy firma wciąż istnieje. Gdy przedsiębiorstwo nadal działa, możliwe jest uzyskanie duplikatu z jego archiwum. Sytuacja komplikuje się, gdy pracodawca został zlikwidowany, ale nawet wtedy pozostają sposoby na odtworzenie wymaganych dokumentów.

Podstawą do prawidłowego ustalenia wysokości emerytury jest jak najpełniejsza dokumentacja zawodowa. ZUS podkreśla, że niekompletny zestaw akt może skutkować zaniżeniem świadczenia. Dlatego warto dokładnie przejrzeć domowe archiwa w poszukiwaniu świadectw pracy i zaświadczeń. Dostarczenie brakujących dokumentów otwiera drogę do ponownego przeliczenia emerytury i ewentualnej podwyżki, choć najtrudniejsze bywa zdobycie dokumentów po firmach, które już nie funkcjonują.

W przypadku zatrudnienia w administracji państwowej o odtworzenie świadectw należy zwrócić się do właściwego urzędu wojewódzkiego lub odpowiedniego ministerstwa, które przechowuje dokumentację kadrową. Gdy pracodawca został zlikwidowany, ZUS zaleca ustalenie dokładnego dawnego adresu siedziby zakładu na podstawie posiadanych papierów – ułatwia to późniejsze poszukiwania archiwalne.

Małe firmy

Nieco prostsza sytuacja dotyczy osób, które pracowały w niewielkich firmach zatrudniających do 20 pracowników. Przed 1999 r. obowiązywały przepisy pozwalające takim zakładom zgłaszać pracowników indywidualnie do ZUS. Dzięki temu przy załatwianiu spraw w ZUS często wystarczy podać dokładny adres firmy, imię i nazwisko właściciela oraz numer konta płatnika składek, bez konieczności przedkładania samego świadectwa pracy.

Warto też pamiętać, że wniosek o emeryturę można złożyć nawet wtedy, gdy dokumentacja zatrudnienia nie jest kompletna. Późniejsze dostarczenie brakujących świadectw wciąż daje możliwość ponownego obliczenia świadczenia i jego podwyższenia. Osoby, które chcą wstępnie sprawdzić prognozowaną wysokość swojej przyszłej emerytury, mogą skorzystać z „Informacji o Stanie Konta” dostępnej na platformie PUE ZUS lub z kalkulatora emerytalnego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej.

