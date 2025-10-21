Bank Millennium ostrzega przed oszustami. Tak można stracić oszczędności

Bank Millennium opublikował komunikat, w którym ostrzega klientów przed cyberprzestępcami. Oszuści przesyłają (za pośrednictwem e-maili bądź SMS-ów) wiadomości, w których informują o rzekomej konieczności aktualizacji oprogramowania.

Bank Millennium ostrzega przed oszustami

Po kliknięciu w przesłany link, klient proszony jest o zweryfikowanie swojej karty poprzez NFC. W praktyce oznacza to konieczność zbliżenia karty do telefonu oraz podania kodu PIN. W ten sposób cyberprzestępcy zdobywają dane umożliwiające im wykonywanie nieautoryzowanych transakcji. Bank zwraca uwagę, że taka metoda może prowadzić do utraty zgromadzonych oszczędności.

Bank Millennium zwraca uwagę, że prawdziwe aplikacje bankowe nie wymagają podawania kodu PIN do karty ani zbliżania jej do telefonu. Bank podkreśla, że nigdy nie wysyła do klientów wiadomości z linkiem do aktualizacji aplikacji. Zalecane jest pobieranie oprogramowania wyłącznie z oficjalnych źródeł, jak np. Google Play.

Bank przypomina, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się bezpośrednio z instytucją. Tylko oficjalne kanały komunikacji gwarantują bezpieczeństwo danych i środków finansowych.

W ostatnim czasie ostrzeżenie przed oszustami wydała również Poczta Polska. Przestępcy podszywają się pod usługi operatora, wysyłając wiadomości e-mail z informacją o rzekomej przesyłce. Wiadomość zawiera przycisk, który jest nośnikiem zagrożenia.

E-mail ma tytuł „Twoja paczka oczekuje”, a jego treść informuje o rzekomej konieczności uregulowania należności celem dostarczenia przesyłki. Kliknięcie w link może skutkować infekcją komputera, wyciekiem danych lub przejęciem konta bankowego. W rzeczywistości wiadomość nie pochodzi od Poczty Polskiej. – Linki prowadzą do fałszywych stron – często łudząco podobnych do naszych serwisów. Adresy te są regularnie umieszczane na liście ostrzeżeń CERT Polska – podkreśla spółka.

