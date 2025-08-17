Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Koniec długiego weekendu dla wielu osób może oznaczać konieczność uzupełnienia zapasów. Niestety, w niedzielę 17 sierpnia obowiązuje zakaz handlu wynikający z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Trzecia niedziela sierpnia nie jest tzw. niedzielą handlową, co oznacza zamknięte galerie handlowe i większość dużych sklepów.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie punkty usługowe pozostają zamknięte. Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na kontynuowanie działalności w określonych branżach – dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.
Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę 17 sierpnia?
Markety i galerie handlowe są dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi nadal funkcjonują w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:
- stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,
- apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).
Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami właściciel lub jego najbliższa rodzina mogą sami stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. To rozwiązanie wspiera mniejsze sklepy i umożliwia im działalność także w dni objęte zakazem handlu.
Godziny otwarcia sklepów w niedzielę 17 sierpnia
Choć część sklepów i punktów usługowych działa dziś legalnie, ich godziny otwarcia bywają w niedziele niehandlowe krótsze lub bardziej elastyczne. Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo lub według stałego grafiku, ale właściciele małych sklepów sami ustalają godziny pracy na ten dzień. Przed wyjściem warto sprawdzić lokalne informacje – na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.
Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
Dziś handlu w dużych sklepach nie będzie, nie będzie go również w następną niedzielę sierpnia, ale już w kolejną poszalejemy zakupowo do woli. Ostatnia niedziela sierpnia i wakacji – 31 sierpnia 2025 roku – jest niedzielą handlową. Wtedy sklepy, galerie handlowe i sieci spożywcze będą działać bez ustawowych ograniczeń.
Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista
Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:
- 26 stycznia,
- 13 kwietnia,
- 27 kwietnia,
- 29 czerwca,
- 31 sierpnia,
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.
