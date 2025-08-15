Ogromne zadłużenie młodych. Nie umieją w oszczędzanie

Jak wynika z najnowszych danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, przeterminowane zadłużenie pozakredytowe i kredytowe młodych Polaków wyniosło na koniec czerwca br. 833 mln zł. Z problemem tym zmaga się 118 tys. osób w wieku 18-24 lata. Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu roku grono młodych dłużników zmniejszyło się o ponad 3,5 tys., a jeszcze pięć lat temu łączne zadłużenie przekraczało 1,05 mld zł.

– Choć maleje liczba niesolidnych płatników w grupie wiekowej 18-24 lata, to jednak dla tej grupy osób pierwsze poważne decyzje finansowe zakończyły się już problemami. Mogą one istotnie rzutować na resztę ich życia, w tym na zdolność kredytową. Jeśli młodzi już dziś nie wywiązują się z zobowiązań finansowych, w przyszłości mogą napotkać poważne bariery w dostępie do kredytów, co przełoży się na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego i życiowego. Średnia zaległość jaką mają obecnie do spłaty, tj. 7 064 zł, byłaby łatwiejsza do pozbycia się, gdyby młodzi mieli wyrobiony nawyk oszczędzania – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Szef BIG InfoMonitor wskazuje, że na zaległości młodych składają się m.in. długi alimentacyjne, kredyty i pożyczki. – Znaczącą część zaległych zobowiązań mają w związku z nieuregulowanymi usługami telekomunikacyjnymi, czynszowymi oraz z tytułu braku opłat karnych za jazdę bez ważnego biletu – wylicza Szarkowski.

Młodzi bez oszczędności

Z badania Quality Watch przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że młodzi nie mają nawyku oszczędzania. Okazuje się, że co trzeci Polak w wieku 18-24 lata nie posiada żadnych oszczędności. To ponad dwa razy więcej niż średnia dla starszych pokoleń. W przypadku utraty pracy, jedynie co czwarta osoba będzie w stanie utrzymać się przez miesiąc, a blisko 20 proc. deklaruje, że ma zabezpieczenie na maksymalnie trzy miesiące.

– Myślenie o przyszłości to odległy temat dla młodych, skupionych na tym, co tu i teraz – jakby przyszłość miała ułożyć się sama. Młodzi często bagatelizują ryzyko utraty płynności finansowej i nie korzystają z ostrożności czy doświadczeń starszych w gospodarowaniu wydatkami. Dlatego warto dzielić się wiedzą z młodszymi, uczyć zarządzania finansami, budować w nich już od najmłodszych lat nawyk oszczędzania oraz gospodarowania własnym budżetem. Im wcześniej zacznie się budować nawyki finansowe, tym większa szansa, że przyszłość nie zaskoczy – podsumowuje Paweł Szarkowski.

Badanie „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków” zrealizowane dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1098 dorosłych Polaków, 27-29 czerwca 2025 rok.

