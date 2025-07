Inflacja w Polsce. Tu ceny rosną najmocniej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w czerwcu. Wyniosła ona 4,1 proc. rok do roku, co jest zgodne ze wstępną prognozą przedstawioną pod koniec poprzedniego miesiąca. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. wzrosły o 4,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 104,1) – podał GUS.

Przypomnijmy, że w maju inflacja konsumencka wyniosła 4 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja w czerwcu. Tu największe wzrosty

Szczegółowe dane wskazują, że względem czerwca 2024 roku najmocniej wzrosły ceny w kategorii użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 10,5 proc.), a także edukacja i napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (odpowiednio o 8 i 6,7 proc.). O 6 proc. poszły w górę ceny w kategorii restauracje i hotele. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 4,9 proc. rocznie.

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 8,2 proc.), żywności (o 4,8 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), restauracji i hoteli (o 6,0 proc.), zdrowia (o 4,6 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 3,3 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,97 p. proc., 1,15 p. proc., 0,35 p. proc., 0,34 p. proc., 0,27 p. proc i 0,23 p. proc. – czytamy w komunikacie GUS.

Obniżka cen w transporcie

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku imponujący spadek cen nastąpił w transporcie. Z danych GUS wynika, że wyniósł on 6 proc. Obniżka – o 1,5 proc. objęła również kategorię odzież i obuwie. – Niższe ceny w zakresie transportu (o 6,0%) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,67 p. proc. i 0,06 p. proc. – wylicza GUS.

