Rząd wydał ważne ostrzeżenie. Uważaj na takiego e-maila

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod resort i Krajową Administrację Skarbową (KAS). – Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, które dotyczą zwrotu podatku i potwierdzenia danych indentyfikacyjnych w celu wypłaty pieniędzy. Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. Jest to próba wyłudzenia informacji – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami. Treść fałszywej wiadomości

Resort podaje treść fałszywej wiadomości e-mail (pisownia oryginalna):

– Informujemy, ze na podstawie przeprowadzonej weryfikacji deklaracji podatkowej PIT-37 za rok podatkowy 2023, dokonanej zgodnie z art. 75 / 2 oraz art. 77 / 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 1870 z pozn. zm.), stwierdzono nadplate podatku dochodowego od osob fizycznych.

– Kwota nadplaty zostala zakwalifikowana do zwrotu, jednak – zgodnie z procedura bezpieczenstwa wprowadzona w 2024 roku – konieczne jest uprzednie potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wyplaty. Aby przejsc do weryfikacji danych, prosimy skorzystac z ponizszego lacza prowadzacego do formularza systemu e-Urzad Skarbowy.

Poniżej oszuści zamieszczają link. Po kliknięciu następuje przekierowanie do serwisu, gdzie wymagane jest podanie poufnych informacji. Resort apeluje, by nigdy nie podawać nikomu tego rodzaju danych, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS.

Ministerstwo zachęca również do kontaktu, jeśli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi wątpliwości, lub ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego żądając wrażliwych informacji. Można również korzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

