Przez jeden telefon możesz stracić oszczędności. Tak działają oszuści

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ostrzega przed nowym schematem oszustwa. Przestępcy dzwonią do klientów banków, podając się za pracowników Funduszu i próbują nakłonić rozmówców do przekazania danych do logowania, kodów PIN oraz kodów SMS potrzebnych do autoryzowania transakcji. Z komunikatu opublikowanego przez BFG jasno wynika, że tego rodzaju działania są próbą oszustwa, a pracownicy Funduszu nigdy nie kontaktują się z klientami banków w takich sprawach.

Fałszywe wiadomości

W komunikacie BFG podkreślono, że Fundusz nie prosi o żadne informacje dotyczące kont bankowych, nie żąda haseł dostępu, kodów PIN, SMS ani innych danych umożliwiających dostęp do środków finansowych. Nie sugeruje również wypłat gotówki ani dokonywania przelewów. Tego typu żądania są jednoznaczną oznaką oszustwa.

Apeluje się o szczególną ostrożność w sytuacjach, gdy rozmówca twierdzi, że reprezentuje BFG lub bank, i informuje o rzekomej próbie włamania na konto albo innym incydencie dotyczącym bezpieczeństwa środków. Fundusz przypomina, że jego infolinia (800 569 341) działa wyłącznie w trybie odbierania połączeń i nigdy nie służy do wykonywania telefonów do klientów.

Podejrzane telefony

W przypadku odebrania podejrzanego telefonu należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem i zweryfikować, czy dana sytuacja faktycznie miała miejsce. Jeżeli wystąpiła próba wyłudzenia, powinna ona zostać zgłoszona odpowiednim instytucjom – bankowi, który może ostrzec innych klientów, lub policji, szczególnie gdy doszło do utraty pieniędzy.

Jeśli oszustwo miało formę wiadomości SMS, należy przesłać jej treść na numer 8080 – to specjalna linia CERT Polska, zajmująca się zgłoszeniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Każde zgłoszenie może pomóc zapobiec kolejnym przypadkom wyłudzeń i uchronić inne osoby przed stratą środków.

