Za 100 mln dolarów. Jedno z ministerstw kupi broń dla Ukrainy

„Z budżetu, który mam w MSZ zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie” – powiadomił minister Radosław Sikorski na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie X.

PURL to program zakupu amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy przez państwa NATO według potrzeb sprzętu zgłąszanych przez Kijów. To wyraźna zmiana stanowiska, ponieważ ledwie miesiąc temu na taki krok Polska się nie zdecydowała.

MSZ wyda 100 mln dolarów na pomoc dla Ukrainy

Na początku sierpnia pierwszy pakiet wojskowego sprzętu i amunicji sfinansowała Holandia. Pakiety mają wartość około 500 milionów dolarów. Niedługo potem o podobnym kroku poinformowały Dania, Norwegia i Szwecja. Dwie pierwsze transze wynosiły więc miliard dolarów.

– Od najwcześniejszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji Dania, Norwegia i Szwecja niezachwiane wspierają Ukrainę. Chwalę sojuszników za szybkie wysiłki, by rozpocząć tę inicjatywę. Ta najnowsza runda finansowania dostarczy ratujący życie sprzęt i kluczowe zaopatrzenie na linię frontu, wzmacniając pozycję Ukrainy i pomagając jej powstrzymać agresję w dążeniu do trwałego pokoju – powiedział wówczas Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte. W programie udział wzięła także Kanada oraz Niemcy.

PURL, czyli Prioritised Ukraine Requirements List to nie jedyny program pomocy w zakupie sprzętu dla Ukrainy. Pozostałe inicjatywy to Fundusz Powierniczy NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) oraz Kompleksowy Pakiet Pomocy (CAP).

Pomoc Polski dla Ukrainy wciąż trwa

Według rządowego raportu z października 2025 roku, tylko w latach 2022-2023 pomoc polskiego rządu dla Ukrainy wyniosła 25 mld euro, czyli 3,82 proc. polskiego Produktu Krajowego Brutto.

Całkowity koszt pomocy humanitarnej i gospodarczej udzielonej przez rząd i podlegle mu instytucje publiczne, szczególnie w ramach ustawy pomocowej, wyniósł w tym okresie około 90 mld zł, co oznacza, że Polska jest pod tym względem trzecia na świecie — po USA (68 mld euro, 0,31 proc. PKB) i Niemczech (33 mld euro, 0,84 proc. PKB), a przed Wielką Brytanią (13 mld euro, 0,45 proc. PKB).

Z raportu wynika także, że 77 proc. Polaków zaangażowało się w pomoc uchodźcom, a 7 proc. — przyjęło pod własny dach. W Polsce przeszkolono również dziesiątki tysięcy ukraińskich żołnierzy, a do lipca 2024 roku skierowano nad Dniepr 44 pakiety różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, o łącznej wartości ponad 4 mld euro.

