Wartość pomocy Polski dla Ukrainy to już 3,82 proc. naszego PKB!

Całkowity koszt pomocy humanitarnej i gospodarczej udzielonej przez polski rząd i podlegle mu instytucje publiczne, szczególnie w ramach ustawy pomocowej, wyniósł w tym okresie około 90 mld zł (25 mld euro) — wynika z zaprezentowanego w Kancelarii Premiera raportu „Polska Pomoc Ukrainie 2022-2023”.

Polska pomoc dla Ukrainy i Ukraińców ciągle trwa, ale urząd dysponuje pełnymi danymi tylko do końca 2023 roku.

Polska przoduje w pomocy Ukrainie w relacji do PKB

Wartość pomocy polskiego rządu dla Ukrainy odpowiada 3,82 proc. naszego PKB. Okazuje się, że biorąc pod uwagę całkowitą rządową pomoc Ukrainie, Polska jest trzecia na świecie — po USA (68 mld euro, 0,31 proc. PKB) i Niemczech (33 mld euro, 0,84 proc. PKB), a przed Wielką Brytanią (13 mld euro, 0,45 proc. PKB).

Pod względem relacji kwoty pomocy do Produktu Krajowego Brutto Polska jest pierwsza w rankingu!

Polska chce wziąć udział w odbudowie Ukrainy i ma gotowy plan

— Przygotowaliśmy ten raport, dla udokumentowania ogromnego wsparcia państwa i społeczeństwa polskiego dla Ukrainy i Ukraińców, gdy Rosja napadła na ich kraj. Polska jako pierwsza zmobilizowała się w sensie otworzenia domów dla uchodźców, Polska zrobiła to, mimo tego, że ma jedne z najsłabszych warunków mieszkaniowych, jeżeli chodzi o wielkość łazienek, czy kuchni, w Europie — podkreśla Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej Rady do spraw Współpracy z Ukrainą.

Czy skala polskiej pomocy dla Ukrainy i jej obywateli przełoży się na udział Polski w procesie powojennej modernizacji i odbudowy Ukrainy? — Polska była pierwsza do pomocy i będzie pierwsza w odbudowie. Zakładam, że tak będzie — twierdzi Paweł Kowal, nawiązując do deklaracji prezydenta Ukrainy.

Podczas lipcowej międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy w Rzymie, premier Donald Tusk przedstawił model zaangażowania naszego kraju w odbudowę Ukrainy, oparty na trzech strategicznych filarach: transporcie, handlu i inwestycjach. Polska zamierza rozwijać infrastrukturę drogową, kolejową i systemy łączności. Już teraz 90 procent sprzętu wojskowego dostarczanego do Ukrainy przejeżdża przez terytorium Polski. W przyszłości te same szlaki mają służyć do transportu materiałów i towarów potrzebnych do odbudowy kraju.

Polska będzie gospodarzem kolejnej edycji Konferencji Odbudowy Ukrainy w 2026 roku.

Czytaj też:

NFZ nie traci tylko wręcz zarabia na leczeniu Ukraińców. Niespodzianka!