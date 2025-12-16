Zamach stanu w NBP? Członek zarządu reaguje

Poprzedni tydzień upłynął pod znakiem doniesień o konflikcie w zarządzie Narodowego Banku Polskiego (NBP). Jak ustalił serwis Money.pl, trzech członków zarządu banku centralnego Piotr Pogonowski, Rafał Sura i Artur Soboń wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie NBP, zwiększającym uprawnienia zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku centralnym. Prawicowa stacja wPolsce24 przekonywała wręcz, że mamy do czynienia z politycznym zamachem wymierzonym w prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Konflikt w NBP? Członek zarządu komentuje

Jeden z „buntowników" Artur Soboń udzielił w poniedziałek wywiadu Polsat News. Były wiceminister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że w banku centralnym nie ma buntu, lecz merytoryczna dyskusja. Zanegował twierdzenia, które sugerują „zamach stanu" w NBP. – Mamy dzisiaj sytuację, w której zarząd spokojnie pracuje – zapewnił w programie „Gość Wydarzeń" członek zarządu NBP.

Pytany, co się stało, że z „buntownika" przerodził się w lojalnego członka zarządu NBP, Soboń zapewnił, że „buntownikiem" jest tylko w przekazach medialnych. – Nieprawdą jest, że chodziło o coś więcej, niż to, o co chodziło naprawdę, czyli propozycje zmian w regulaminie NBP. To były techniczne rzeczy dotyczące głosowań – przekonywał gość Polsat News.

Soboń podkreślał, że ma dobre relacje z szefem banku centralnego Adamem Glapińskim. – Z tym pokłóceniem się słyszę z zewnątrz. Z panem prezesem rozmawiam niemal codziennie. Są to – uważam – bardzo dobre i owocne rozmowy – stwierdził w wywiadzie Soboń, dodając, że proponowane przez część zarządu zmiany zostały przyjęte na drodze kompromisu.

