Tyle Polacy chcą wydać na jedzenie na święta. Nawet 500 plus

Święta Bożego Narodzenia już za 10 dni. Ich istotnym elementem jest przygotowanie świątecznego stołu. Z najnowszego badania Grupy BLIX i UCE RESEARCH dowiadujemy się, że Polacy najczęściej zamierzają wydać na zakupy spożywcze przed świętami od 100 do 200 zł (23,2 proc.).

– Ten wybór to bardzo czytelny sygnał, że Polacy wciąż próbują trzymać się względnie bezpiecznego oraz psychologicznie komfortowego poziomu wydatków. Wymieniony przedział jest traktowany jako absolutne minimum, które pozwala zrobić podstawowe, najpotrzebniejsze świąteczne zakupy – bez luksusów, bez przesady, ale też bez dramatycznych wyrzeczeń – komentuje dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX, współautor raportu.

Ile wydamy w święta na jedzenie? Nawet 500 zł

Twórcy badania zwracają uwagę, że przedział ten wskazywany był najczęściej również rok temu, ale wówczas odnotowano 25,8 proc. Dla autorów badania zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem nie jest żadnym zaskoczeniem. W tym przypadku nie mamy do czynienia z rewolucją, lecz z powolnym przesuwaniem się wydatków w górę – wymuszonym po prostu realiami cenowymi.

– Część konsumentów zapewne przesunęła swoje deklaracje do przedziałów z wyższymi kwotami ze względu na wzrost cen. Ponadto, wpływ ma też większa stabilizacja finansowa części gospodarstw, które po okresie zaciskania pasa wracają do bardziej swobodnych zakupów. Ważne jest również rosnące zainteresowanie świadomą konsumpcją. Polacy nie chcą marnować żywności, ale jednocześnie wiedzą, że podstawowe produkty kosztują dziś więcej, więc realistyczniej oceniają swoje budżety – tłumaczy dr Łuczak.

Wydatki na poziomie 200-300 zł zadeklarowało 20,7 proc. respondentów, 12,5 proc. – 300-400 zł, a 11,7 proc. – 400-500 zł. Powyżej 500 zł wyda 12,3 proc. ankietowanych. Najrzadziej wskazywano poziom wydatków poniżej 100 zł (8,5 proc.). Swoich wydatków na zakupy spożywcze nie potrafi określić 11,1 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Grupę BLIX i UCE RESEARCH metodą CAWI na próbie 1007 osób respondentów odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.

