Piątek po Bożym Ciele dniem wolnym? Jest petycja w tej sprawie

Boże Ciało zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że większość Polaków szykuje się na długi weekend. Święto przypada w czwartek, piątek jest co prawda normalnym dniem pracy, ale praktyka pokazuje, że większość pracowników bierze w tym dniu dzień wolny po to, by przedłużyć sobie wolne.

Piątek po Bożym Ciele dniem wolnym?

Jak pisze „Fakt", jest szansa na to, że piątek po Bożym Ciele będzie dniem wolnym od pracy. Okazuje się, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja ws. rozszerzenia dni wolnych od pracy. Propozycja zakłada, że lista zostanie uzupełniona o kolejnych sześć dni, takich jak:

Wielki Czwartek,

Wielki Piątek,

2 maja (Święto Flagi),

piątek po Bożym Ciele,

2 listopada (Dzień Zaduszny),

31 grudnia (Sylwester).

Jak widać na powyższej liście jest piątek po Bożym Ciele. Twórcy petycji zwracają uwagę, że w dzień ten – podobnie jak 2 maja, czy 31 grudnia – w komunikacji miejskiej stosowany jest weekendowy rozkład jazdy. Wskazano również, że w tych dniach dzieci mają wolne w szkołach.

– Pojawiają się wyliczenia, że każdy dzień wolny od pracy to koszt kilku, a nawet kilkunastu miliardów złotych. Koszty te wydają się jednak zawyżone. Przecież, nawet jeśli jest dzień wolny od pracy, to nie dla wszystkich – np. służby mundurowe czy lekarze muszą pracować. Poza tym mało jest zakładów, które pracują na 100 proc. przez siedem dni w tygodniu – komentuje dla "Faktu" ekonomista Marek Zuber.

Ekspert zwraca uwagę, że piątek po Bożym Ciele jest właśnie takim dniem, gdzie w wielu firmach jest wolny dzień. – Pół biedy, jeśli pracownik tego dnia weźmie urlop wypoczynkowy. Pojawiają się różne kombinacje – podkreśla ekonomista.

Kancelaria Prezydenta będzie musiała petycję rozpatrzyć. Zgodnie z przepisami, prezydent może wnieść inicjatywę ustawodawczą lub też – co dzieje się najczęściej – skierować prośbę petytora do właściwego organu, np. ministerstwa. Gazeta zwraca uwagę, że opisywaną propozycją najprawdopodobniej zajmie się już nowy prezydent Karol Nawrocki, który obejmie urząd 6 sierpnia.

