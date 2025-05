Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Na rynku walutowym względna cisza. Dolar amerykański pozostaje słaby, euro lekko traci, frank szwajcarski cofa się po wcześniejszym umocnieniu, a funt szterling powoli osłabia się wobec złotego – tak można podsumować kończący się tydzień na rynku walutowym według danych Narodowego Banku Polskiego.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański przez większą część tygodnia pozostawał pod lekką presją. Rozpoczął poniedziałek na poziomie 3,77 zł, by w środę osiągnąć minimum tygodnia na poziomie 3,76 zł, następnie odnotować chwilowy wzrost do 3,78 zł w czwartek i zakończyć tydzień na poziomie 3,76 zł. Taka trajektoria sugeruje krótkotrwałe wahania i utrzymanie słabej pozycji dolara.

Euro spadło z poniedziałkowego poziomu 4,27 zł do piątkowej ceny 4,24 zł. Frank szwajcarski, po wyraźnym wzroście do wartości 4,58 zł we wtorek, w drugiej części tygodnia zaczął tracić na wartości – spadając do 4,53 zł w piątek. Funt szterling, który jeszcze na początku tygodnia notowany był na poziomie 5,03 zł, stopniowo słabł, by zakończyć tydzień ceną 5,00 zł. To nieznaczna zmiana, ale może wskazywać na lokalne przesilenie po wcześniejszym umocnieniu.

Środowa obniżka stóp procentowych nie doprowadziła do gwałtownego osłabienia złotego. Decyzja RPP była od dawna oczekiwana i w dużej mierze została już uwzględniona w wycenach, co ograniczyło reakcję rynku.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 5 do 9 maja 2025 r.

Kursy walut – piątek, 9 maja

dolar – 3,76 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – czwartek, 8 maja

dolar – 3,78 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – środa, 7 maja

dolar – 3,76 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut – wtorek, 6 maja

dolar – 3,77 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,58 zł

funt szterling – 5,03 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 maja

dolar – 3,77 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,01 zł

Czytaj też:

RPP obniża stopy procentowe. Oto kluczowe powody jej decyzji

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Obniżka stóp procentowych. Ekspert ostrzega przed zbyt dużym optymizmemCzytaj też:

Rynek inwestycyjny utrzymuje tempo. Powiało optymizmem