Kursy walut 21 lipca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Dzisiejsze notowania kursów walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują na niewielkie zmiany i spokojny początek tygodnia. Dolar amerykański notuje lekką korektę i traci wobec złotego. Euro i frank szwajcarski utrzymują się na stabilnym poziomie, sygnalizując ograniczoną zmienność na rynku. Funt szterling ponownie się osłabia i coraz bardziej oddala się od poziomu 5 zł.

Rynek walut – analiza dnia

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6455 zł, co oznacza symboliczny spadek w porównaniu do piątkowego kursu (3,6535 zł). To sygnał lekkiej korekty po wcześniejszych wahaniach kursu dolara.

Euro (EUR) pozostaje stabilne – dzisiejszy kurs 4,2445 zł jest niemal identyczny jak piątkowy, który wynosił 4,2509 zł. Potwierdza to utrzymującą się równowagę na rynku europejskiej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) również wykazuje stabilność. Dziś kosztuje 4,5554 zł, wobec 4,5537 zł w piątek – zmiana jest minimalna i nie wpływa na ogólną ocenę kursu.

Funt szterling (GBP) ponownie się osłabia – dzisiejszy kurs 4,9041 zł oznacza spadek wobec piątkowego poziomu 4,9089 zł. Brytyjska waluta wyraźnie traci impet wobec złotego.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 21 lipca

dolar – 3,6455 zł

euro – 4,2445 zł

frank szwajcarski – 4,5554 zł

funt szterling – 4,9041 zł

Jakie były kursy w zeszłym tygodniu?

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 14 do 18 lipca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 18 lipca

dolar – 3,6535 zł

euro – 4,2509 zł

frank szwajcarski – 4,5537 zł

funt szterling – 4,9089 zł

Kursy walut – czwartek, 17 lipca

dolar – 3,6686 zł,

euro – 4,2559 zł,

frank szwajcarski – 4,5662 zł,

funt szterling – 4,9195 zł.

Kursy walut – środa, 16 lipca

dolar – 3,6631 zł,

euro – 4,2585 zł,

frank szwajcarski – 4,5719 zł,

funt szterling – 4,9055 zł.

Kursy walut – wtorek, 15 lipca

dolar – 3,6396 zł

euro – 4,2538 zł

frank szwajcarski – 4,5732 zł

funt szterling – 4,8942 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 lipca

dolar – 3,6475 zł

euro – 4,2614 zł

frank szwajcarski – 4,5760 zł

funt szterling – 4,9151 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

