Niewyobrażalne pieniądze w Eurojackpot. Kumulacja sięgnęła zenit

W piątek, 18 lipca, podczas losowania nr 583 w Eurojackpot wylosowano liczby:

10, 12, 21, 25, 39 oraz 2 i 4.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

To już kolejne lipcowe losowanie, które nie wyłoniło głównego zwycięzcy w Eurojackpot. Były za to wygrane drugiego stopnia, które trafiły do czterech graczy z Niemiec oraz jednego z Finlandii. Każdy z nich wygrał po 536 198,00 euro. Piątkowe losowanie przyniosło także siedem wygranych trzeciego stopnia o wartości 215 993,30 euro, które przypadły graczom z Niemiec, Chorwacji i Szwecji.

Czytaj też:

Nieprawdopodobne szczęście. Gracz Mini Lotto zgarnął całą pulę!

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Najwyższa wygrana w Polsce podczas piątkowego losowania to wygrana czwartego stopnia w wysokości 202 904,90 zł. W tym losowaniu odnotowano również 33 wygrane piątego stopnia po 1 148,70 zł każda. Ponadto w Polsce padło 96 wygranych szóstego stopnia o wartości 589,50 zł oraz 75 wygranych siódmego stopnia po 441,00 zł każda.

Eurojackpot – do wygrania 420 mln zł

To kolejne losowanie bez zwycięzcy pierwszego stopnia. Kumulacja wzrosła o dodatkowe 60 milionów złotych i obecnie do wygrania jest aż 420 milionów złotych. Na tak ogromną sumę będą mogli liczyć uczestnicy kolejnego losowania Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 22 lipca, o godz. 20:15. Wyniki będą dostępne bezpośrednio po losowaniu.

Czytaj też:

Hipoteka nie taka straszna jak ją malują? Najnowsze dane pokazują pewien trend

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Czytaj też:

Kursy walut 18 lipca 2025. Po ile frank szwajcarski, dolar, euro, funt?Czytaj też:

Kredytobiorcy rzadziej proszą o pomoc. Dlaczego?