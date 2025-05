RPP obniża stopy procentowe. Oto kluczowe powody jej decyzji

W środę, 7 maja, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła kluczową decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych. Po dwudniowym posiedzeniu RPP zdecydowała się na obniżenie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 5,25 proc.

Po godzinie 16:00 Rada Polityki Pieniężnej opublikowała komunikat, w którym wskazała, że na decyzję wpłynęły niższe odczyty inflacji – zarówno bieżącej, jak i prognozowanej – spowalniający wzrost płac oraz słabsze dane z gospodarki.

„Biorąc pod uwagę napływające informacje, w tym niższą bieżącą i prognozowaną inflację, obniżanie się dynamiki płac oraz słabsze dane o koniunkturze, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP” – czytamy w komunikacie RPP.

Jak RPP wyjaśnia decyzję w sprawie stóp procentowych?

Jak zauważa RPP, w I kwartale 2025 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było prawdopodobnie niższe od oczekiwań i nieco słabsze niż pod koniec 2024 r. W marcu spadła sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa, natomiast produkcja przemysłowa wzrosła. Na rynku pracy utrzymuje się niskie bezrobocie, choć zatrudnienie w firmach spadło rok do roku. Wzrost płac pozostaje wysoki, ale jego dynamika słabnie. Inflacja CPI według szybkiego szacunku GUS spadła w kwietniu do 4,2 proc. z 4,9 proc. w marcu. To efekt m.in. tańszych paliw oraz wygaśnięcia ubiegłorocznej podwyżki VAT na żywność.

„Uwzględniając dane GUS można szacować, że w kwietniu br. obniżyła się również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, przy wciąż podwyższonej dynamice cen usług. Wcześniejszy wzrost administrowanych cen nośników energii, a także nadal podwyższona roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych przekładają się na wciąż podwyższony poziom inflacji CPI” – czytamy w komunikacie RPP.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Zdaniem RPP, jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

„Czynnikiem niepewności pozostaje kształtowanie się presji popytowej i sytuacji na rynku pracy w kolejnych kwartałach, poziom administrowanych cen nośników energii oraz dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej. Źródłem niepewności jest również kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek” – informuje RPP.

NBP zapowiada kontynuację działań na rzecz stabilności makroekonomicznej i finansowej, koncentrując się przede wszystkim na trwałym powrocie inflacji do celu w średnim okresie. W razie potrzeby możliwe są również interwencje na rynku walutowym.

