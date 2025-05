Kredytobiorcy czekali na to 1,5 roku. Przełomowa decyzja RPP

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dziś poznaliśmy decyzję ws. wysokości stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami gremium zdecydowało się na cięcia o 50 punktów bazowych. Stopy procentowe wynoszą obecnie:

stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,30% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej.

Stopy procentowe. Pierwsza od 1,5 roku obniżka

To pierwsza obniżka stóp procentowych od października 2023 roku, kiedy to RPP po raz ostatni dokonała cięć. Późniejsze decyzje dotyczyły utrzymania stóp procentowych na tym samym poziomie, co oznacza, że przez minione 1,5 roku główna stopa referencyjna wynosiła 5,75 proc.

Pierwsze sygnały o możliwej obniżce pojawiły się dzień po kwietniowym posiedzeniu RPP. Przewodniczący Rady, a zarazem prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział podczas konferencji prasowej, że choć po raz kolejny nie zmieniono wysokości stóp procentowych, to „zasadniczo zmieniło się nastawienie RPP w tej kwestii. Szef banku centralnego nie wykluczył wówczas, że cięcia nastąpią już podczas majowego posiedzenia.

O tym, że decyzja w tej sprawie jest możliwa mówił później członek RPP Ludwik Kotecki. Najmocniejszą deklarację złoży jednak inny członek gremium Przemysław Litwiniuk. Powiedział on, że zachodzą warunki do obniżki o 50 punktów bazowych i jeśli nikt nie zgłosi takiego wniosku, to zrobi to on sam.