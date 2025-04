Zaskakująca zgodność Trzaskowskiego i Nawrockiego. Mocny apel

We wtorek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Wszystko wskazuje na to, że gremium pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego po raz 17. z rzędu zdecyduje o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co z pewnością nie ucieszy kredytobiorców.

Nawrocki apeluje o obniżkę stóp procentowych

O obniżenie stóp procentowych zaapelował Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. – Polacy muszą w końcu uzyskać niższe raty kredytów. Dlatego wzywam Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych. Dzięki tej decyzji miliony kredytobiorców odetchną z ulgą – mówi w nagraniu zamieszczonym w social media Nawrocki.

W dalszej części nagrania kandydat na prezydenta zwraca uwagę, że członkowie RPP wskazani przez ugrupowania tworzące obecny rząd opowiadali się za podwyżką stóp procentowych. – To bardzo zły pomysł, w tych trudnych czasach raty kredytów muszą być zdecydowanie niższe – mówi Nawrocki.

W zeszłym tygodniu z bezpośrednim apelem do Adama Glapińskiego ws. obniżki stóp procentowych zwrócił się Rafał Trzaskowski. Podczas spotkania z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce (AmCham) kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że obecny poziom stóp procentowych ogranicza możliwości inwestowania.

– I jest to paradoks, że przy inflacji, która była 20 proc., prezes (Glapiński – red.) obniżał stopy procentowe, a dzisiaj nie chce tego zrobić z czysto politycznych względów i wszyscy wiemy, że to niestety ogranicza możliwość inwestowania – powiedział Trzaskowski.

Cięcia w wakacje?

Przypomnijmy, że po raz ostatni RPP obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Od tamtego czasu główna stopa referencyjna utrzymuje się w wysokości 5,75 proc.

O możliwym terminie cięć stóp procentowych mówili w ostatnim czasie publicznie członkowie RPP. W rozmowie z agencją Reuters Henryk Wnorowski powiedział, że RPP może obniżyć stopy procentowe na początku III kwartału po publikacji nowej projekcji inflacji, która planowana jest na lipiec.

– Na dzień dzisiejszy, po względnej poprawie mojej oceny wynikającej z lutowego odczytu w porównaniu z tym, co wynikało z marcowej prognozy, wolałbym zobaczyć to bliżej początku trzeciego kwartału niż końca – powiedział członek RPP.

Według Wnorowskiego, samo rozpoczęcie obniżek stóp procentowych jest ważniejsze niż ich skala. Według niego, nie będzie potrzeby, aby te ruchy były większe niż standardowa minimalna wielkość 25 punktów bazowych.

Inny członek RPP prof. Przemysław Litwiniuk powiedział w wywiadzie dla RMF FM, że scenariusz obniżki stóp procentowych jeszcze przed wakacjami „nie jest wykluczony". W jego ocenie „można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych".

Czytaj też:

Kredytobiorcy odetchną z ulgą w wakacje? Ważny głos z RPPCzytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Nowość w czołówce