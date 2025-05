Wiosenna obniżka stóp NBP. Eksperci wyliczają, o ile spadną raty kredytów

Cała Polska wstrzymuje dziś oddech i czeka na decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. W przypadku ich obniżki kredytobiorcy odczują ratalną ulgę. Czy jednak nie przeceniamy jej skali? Na to pytanie odpowiadają eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Przedstawili wyliczenia pokazujące, jak zmieni się rata trzech przykładowych kredytów mieszkaniowych w porównaniu do bazowego oprocentowania wynoszącego 7,55 proc. – to średnia dla kredytów w złotych według danych NBP z marca 2025 r.

Obniżka stóp procentowych NBP – jak wpłynie na kredyty?

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, wyjaśnia, że jeśli przyjmiemy, iż kolejna aktualizacja oprocentowania przykładowych kredytów mieszkaniowych (zależna od poziomu stopy WIBOR 3M) nastąpi na początku lipca bieżącego roku, to w takim wariancie, przykładowi kredytobiorcy mogą z dużym prawdopodobieństwem zakładać obniżkę oprocentowania o co najmniej 0,50 punktu procentowego. Jeszcze przed majowym posiedzeniem RPP stopa WIBOR 3M wyraźnie spadła względem poziomu z końca marca i początku kwietnia (o ok. 0,50 p.p.).

– Można przypuszczać, że majowa decyzja RPP o „cięciu” stóp procentowych będzie skutkowała kolejnymi spadkami WIBOR-u w najbliższym czasie. Zostańmy jednak przy wariancie zakładającym niemal pewny spadek oprocentowania trzech przykładowych kredytów o 0,50 punktu procentowego. Taka obniżka oprocentowania zmniejszy równą ratę przykładowego trzydziestoletniego kredytu na 450 000 zł z poziomu 3 162 zł do 3 009 zł – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Czytaj też:

Zdolność kredytowa w 2025 roku. Eksperci sprawdzili, co mogą kupić Polacy

Obniżka stóp procentowych NBP – bez rewolucji?

Zdaniem eksperta, zmiana raty o około 150 zł miesięcznie raczej nie przyniesie rewolucji w budżecie domowym.

– Pamiętajmy, że mowa o początku prawdopodobnie długiego cyklu obniżek stóp procentowych. Jeżeli na początku 2026 r. oprocentowanie przykładowego kredytu na 30 lat będzie już mniejsze o 1,25 punktu procentowego od stanu wyjściowego (tzn. spadnie do 6,30 proc.), co jest dość konserwatywnym założeniem, to będziemy mówili o spadku wysokości raty wynoszącym ok. 380 zł – zauważa Andrzej Prajsnar.

Czytaj też:

Mamy najdroższe kredyty hipoteczne. RRSO dwa razy wyższe niż niemieckieCzytaj też:

Mieszkania na każdą kieszeń. Eksperci analizują oferty deweloperski