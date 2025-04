Kursy walut 28 kwietnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Początek tygodnia przyniósł kolejne zmiany w kursach walut. Z danych przekazanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że poniedziałek rozpoczął się niewielką zwyżką dolara po dużym zeszłotygodniowym spadku. Nadal osłabiony dolar amerykański kosztuje dziś 3,77 zł. W górę poszło Euro – jego wartość wzrosła z piątkowego poziomu 4,26 zł do 4,27 zł. Frank szwajcarski również zwyżkował i dziś kosztuje 4,53 zł. Swoją pozycję umacnia funt szterling, ponownie osiągając poziom powyżej 5,00 zł. Dziś 1 funt szterling kosztuje 5,02 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 28 kwietnia

dolar – 3,77 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 25 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,52 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – czwartek, 24 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – środa, 23 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – wtorek, 22 kwietnia

dolar – 3,72 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,59 zł

funt szterling – 4,98 zł

Analiza kursów walut

Na rynku walutowym zeszły tydzień przyniósł ciąg dalszy złej passy dolara. To efekt utrzymujących się globalnych napięć geopolitycznych. Jeśli nie dojdzie do kolejnych eskalacji konfliktu z największymi gospodarkami, inwestorzy mogą zacząć dostrzegać okazje do zainwestowania w dolara, co przyczyni się do jego stabilizacji lub stopniowego umocnienia. Znaczny spadek odnotował frank szwajcarski, a funt szterling zyskał na wartości. Euro pozostało w miarę stabilne.

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

