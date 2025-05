CPK ma już ponad połowę gruntów pod lotnisko. Jest zapowiedź nowych przepisów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wykupiła dotąd nieco ponad połowę gruntów pod nowe lotnisko – poinformował PAP pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek

– Patrząc obszarowo, mamy wykupione ponad 50 proc. gruntów pod przyszłe lotnisko. Dla właścicieli tych 45 proc. gruntów pod lotnisko przygotowaliśmy nowelizację ustawy o CPK – zapowiedział wiceminister.

Jak dodał, liczy na to, że do końca czerwca w życie wejdą nowe przepisy, które przyspieszą inwestycję. Projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym został w tym tygodniu wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

CPK – będzie nowelizacja przepisów

Jak zapowiedział wiceminister Lasek, przygotowywana ustawa ma zapewnić właścicielom nieruchomości, którzy nie skorzystali z Programu Dobrowolnych Nabyć, wypłatę 85 proc. odszkodowania w formie zaliczki jeszcze przed przekazaniem działki.

– Przygotowana przez nas ustawa wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom właścicieli nieruchomości, którzy nie przystąpili do Programu Dobrowolnych Nabyć. Realizujemy ich postulaty. Osoby te najbardziej obawiały się tego, że w procesie wywłaszczeń będą latami czekały na odszkodowanie, a my chcemy zaproponować jednak, że zanim wydadzą swoją nieruchomość, to dostaną 85 proc. zaliczki odszkodowania ustalonego przez wojewodę. Czy wywalczą w sądzie więcej? To już będzie zależało oczywiście od ich argumentacji – poinformował Lasek.

Nowe przepisy przyspieszą inwestycję i uporządkują procedury

Nowelizacja zakłada też usprawnienie procesu inwestycyjnego. Spółka CPK ma zyskać możliwość wcześniejszego rozpoczęcia przygotowań do prac budowlanych, szczególnie w zakresie uzgodnień administracyjnych – w tym pozyskiwania wymaganych decyzji i pozwoleń na budowę.

Pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek, podkreślił, że obecna ustawa nie precyzuje, jak powinien wyglądać proces wywłaszczeń na potrzeby lotniska, co generuje niepotrzebne opóźnienia.

– Wiadomo, że wywłaszczenia to jest zawsze największy problem każdej inwestycji celu publicznego. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, gdzie uszczegóławiamy ten proces, a jednocześnie proponujemy regulacje, które są korzystne zarówno dla osób z terenów przyszłej inwestycji, jak również dla CPK – wyjaśni.

CPK i Program Dobrowolnych Nabyć

Wiceminister Lasek, zaznaczył w rozmowie z PAP, że w ciągu ostatniego roku spółka intensywnie pracowała nad przejęciem jak największej liczby nieruchomości pod CPK w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.

– Mamy spore sukcesy. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Nabyliśmy prawie 95 proc. wszystkich nieruchomości zamieszkanych, zabudowanych na terenie przyszłego lotniska. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ patrząc na to z takiego ogólnoludzkiego punktu widzenia, to ludzie, którzy tam mieszkali, umówili się ze spółką, sprzedali swoje nieruchomości za najlepszą ofertę, jaką spółka mogła im zaproponować. I mogą kupić albo wybudować się w innym miejscu; pieniądze dostali natychmiast, a terminy opuszczania nieruchomości to było pół roku, a w jednym przypadku nawet rok – powiedział Lasek.

CPK – jakie jest harmonogram prac?

W ramach Programu CPK powstaną m.in. centralne lotnisko zlokalizowane między Warszawą a Łodzią oraz sieć Kolei Dużych Prędkości. Nowy port początkowo będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy.

Jak przypomina PAP, zgodnie z harmonogramem budowa lotniska w gminach Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port uzyska wymagane certyfikaty, a w 2032 roku ma zostać oddany do użytku – razem z pierwszym odcinkiem KDP Warszawa–CPK–Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku to 131,7 mld zł.

