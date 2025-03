Ważne informacje w sprawie wywłaszczeń. Chodzi o CKP

„Rząd szykuje zmianę zasad wypłaty odszkodowań osobom, które będą wywłaszczone w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego” – informuje RMF24.

Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie wypłaty odszkodowań

– To byłoby mniej więcej 80-proc. odszkodowanie już w momencie, gdy dana nieruchomość jest przekazywana inwestorowi. Ta zaliczka dawałaby możliwość urządzenia się w momencie, gdy trwa jeszcze procedura sporna – miał zapowiedzieć w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prezes spółki CPK Filip Czernicki.

CPK – wywłaszczonych zostanie kilkunastu właścicieli działek

Spółka CPK przygotowuje również nieruchomości zamienne w okolicy Baranowa dla osób, które nie zdecydowały się na dobrowolną sprzedaż swoich gruntów. Według ustaleń RMF FM, wywłaszczenia mogą objąć co najmniej kilkunastu właścicieli działek.

„Wywłaszczonych może zostać co najmniej kilkunastu właścicieli działek. To są osoby, które jak dotąd nie chciały sprzedać tych gruntów dobrowolnie” – podaje portal.

Serwis przypomina, że do tej pory właściciele niemal połowy gruntów przeznaczonych pod budowę lotniska zgłosili się do Programu Dobrowolnych Nabyć, co oznacza, że wywłaszczenia mogą dotyczyć ponad tysiąca hektarów, głównie terenów rolniczych oraz kilkunastu zabudowanych działek z domami.

CPK – kiedy rozpoczną się wywłaszczenia?

Jak informuje RMF24, wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, ruszą najwcześniej jesienią. Ma to nastąpić po rozpatrzeniu odwołań od decyzji lokalizacyjnej CPK wydanej w styczniu. Sama decyzja stanie się ostateczna po zakończeniu procedur w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Rozpoczęcie budowy lotniska planowane jest na początek przyszłego roku, a uruchomienie CPK przewidziano na drugą połowę 2032 roku. Wówczas ma również funkcjonować Kolej Dużych Prędkości, umożliwiająca dojazd z Łodzi do Warszawy w ciągu czterdziestu minut.

