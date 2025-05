W maju gala ORŁÓW WPROST 2025. To nagrody wspierające regionalny rozwój Polski

Uroczysta Gala przyznania ORŁÓW WPROST odbędzie się w Muzeum Lotnictwa, w Krakowie. Nagrody zostaną przyznane m.in. w takich kategoriach jak: samorządowiec, firma, inwestycja i instytucja regionu, ale także lider biznesu czy działacz społeczny. Ponadto nagrodzeni zostaną ludzie kultury i sztuki, sportu i najlepszy pracodawca regionu. W sumie przyznanych zostanie kilkanaście wyróżnień.

ORŁY WPROST to nagrody dla tych, którzy na co dzień dbają o Polskę nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach. To nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionów oraz przedstawicieli nauki, medycyny i działaczy społecznych – wszystkich tych, którzy w codziennych, zwykłych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Pomysł przyznawania „Orłów” przez redakcję „Wprost” powstał w 2015 roku, gdy wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki został wyróżniony przez Instytut im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, że w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski. Nagrody przyznawane są regularnie od 2016 roku.

Dowiedz się, kto w tym roku odbierze prestiżową nagrodę Orły Wprost. Relacja z wydarzenia dostępna będzie na orly.wprost.pl, a także w mediach społecznościowych: Facebook, You Tube i Linkedin.

Zobacz relację z zeszłorocznej małopolskiej gali. W zeszłym roku nagrodzone zostały m.in. Ewa Wachowicz, od wielu lat promujące Małopolskę, Krakowski Park Technologiczny i prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski, który, jako pierwszy na świecie dokonał wszczepienia bezszwowej zastawki aortalnej.

W przeszłości nagrody w poszczególnych regionach trafiały do takich przedsięwzięć i osób jak: pionierska drużyna robotyczna, inspirująca kolejne pokolenia do eksploracji obszarów STEAM, jedna z największych hut szkła ręcznie formowanego w Polsce i Europie, Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” czy do takich osób jak: założyciele portalu www.kolagospodynwiejskich.org czy właściciel największego w Polsce producenta maszyn rolniczych, recyklingowych i komunalnych. Nagrody trafiały do firm, szpitali, uniwersytetów, fundacji i szeregu innych instytucji, które swoim działaniem promowały poszczególne regiony Polski.

Tegoroczna gala odbędzie się pod patronatem honorowym Łukasza Smółki, Marszałka Województwa Małopolskiego. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.