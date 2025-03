Nowe świadczenie dla emerytów. Ekspertki podały szczegóły

„Renta wdowia jest dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno to renta rodzinna po zmarłym małżonku” – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w poście na platformie X. To efekt trwającej kampanii informacyjnej, ponieważ 1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej, gwarantujące pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków.

– Przygotowaliśmy materiały informacyjne do dystrybucji w instytucjach samorządowych, lokalnych stowarzyszeniach działających na rzecz osób starszych, MOPS, GOPS, domach pomocy społecznej i innych tego typu instytucjach. Chcemy pomagać w przygotowaniu do wizyty w placówce ZUS, wskazując, jakie dokumenty ze sobą zabrać, aby szybko załatwić sprawę – powiedział, cytowany przez TVN24, Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Renta wdowia już od lipca

Jak wyliczył resort pracy, wsparciem może być objętych nawet 2 miliony seniorów.

– Od początku roku wpłynęło 600 tysięcy wniosków o rentę wdowią – poinformował ZUS.

Wniosek możesz złożyć od 1 stycznia 2025 r. „Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną przyznamy Ci od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r”. – czytamy na stronie ZUS. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia prawo do wypłaty świadczenia będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.

Ile wyniesie renta wdowia?

Wysokość świadczenia zależy od kwot pobieranych z tytułu własnej emerytury czy renty oraz renty rodzinnej.

– Zasada jest taka, że jedno z przysługujących świadczeń wdowa lub wdowiec otrzymuje w pełnej wysokości, a drugie w określonej części. Od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. ta część wynosi 15 proc. swojej normalnej kwoty, natomiast od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie do 25 proc. – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk, partner w kancelarii Rödl & Partner. Dodaje, że świadczeniobiorca może wybrać, które ze swoich dwóch tytułów chce pobierać w całości, a które w części.

– W praktyce wybiera się wariant korzystniejszy finansowo – zwykle oznacza to pobieranie w 100 proc. wyższego świadczenia i doliczenie procentu od niższego. W każdym przypadku renta wdowia oznacza wzrost miesięcznego dochodu seniora o kilkanaście procent. Choć dodatek 15 proc. może wydawać się niewielki, dla wielu osób to realne kilkaset złotych więcej co miesiąc – mówi prawniczka.

Z kolei Weronika Kobylarz, prawnik w kancelarii Rödl & Partner, zwraca uwagę na ważne ograniczenie, które może wpływać na wysokość świadczeń.

– Suma obu świadczeń nie może być wyższa niż trzykrotność minimalnej emerytury. Z uwagi na waloryzację, która miała miejsce w marcu tego roku, minimalna wysokość emerytury wynosi teraz 1878,91 zł brutto, zatem maksymalna renta wdowia to 5636,73 zł brutto miesięcznie – wskazuje apl. adw. Weronika Kobylarz.

Jakie są warunki otrzymania renty wdowiej?

By móc otrzymać rentę wdowią, należy spełnić kilka warunków:

osiągnąć wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn),

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

posiadać prawo do renty rodzinnej nabyte w odpowiednim momencie: wdowa/wdowiec musi uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

w chwili ubiegania się o rentę wdowią nie pozostawać w związku małżeńskim.

Co istotne, prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrzesz nowy związek małżeński.

