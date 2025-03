Nawet 5,6 tys. zł dla seniora. Wypłaty ruszą w wakacje

Na początku stycznia weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Dotychczas owdowiała osoba musiała zdecydować czy pobiera swoją emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku (wynosiła ona maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego). Wskutek zmian można wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Ile wyniesie renta wdowia?

Pierwszych wypłat renty wdowiej można spodziewać się na początku lipca. Ile wyniosą? Jak zauważa Gazeta.pl, wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie i może być ona bardzo różna. Przepisy przewidują maksymalny próg, którego wypłacana kwota nie może przekroczyć. Jest on równy trzykrotności najniższej emerytury. Jeszcze na początku roku, gdy przepisy o rencie wdowiej wchodziły w życie było to 5342,91 zł brutto. Po marcowej waloryzacji, wskutek której minimalna emerytura wzrosła z 1780,97 do 1878,91 zł brutto jest to 5636,73 zł brutto. Jeśli suma świadczeń otrzymywanych w ramach renty wdowiej przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia.

Przypomnijmy, że warunki uzyskania renty wdowiej są następujące:

osiągnięcie wieku emerytalnego – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego – kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat,

wdowa lub wdowiec nie mogą być obecnie w związku małżeńskim.

Wnioski o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, bądź w tradycyjnej formie papierowej (wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą).

