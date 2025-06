Zmiany w blokach. Szykuje się gigantyczny wydatek dla 3500 spółdzielni

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, który zakłada, że inwestorzy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) zostaną zobowiązani do montażu windy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mających trzy lub więcej kondygnacji oraz w budynkach użyteczności publicznej mających dwie i więcej kondygnacji.

Jak informuje Portal Samorządowy, proponowane zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nimi związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, a także opiekunom z małymi dziećmi i osobom starszym. Wspólnoty i spółdzielnie będą także musiały pokryć koszt dostosowania już zbudowanego budynku do potrzeb takich osób. Warto podkreślić, że w przypadku spółdzielni mieszkaniowych decyzję o dobudowie windy – oprócz uprawnionych statutowo organów – powinni zaakceptować także właściciele lokali.

3500 spółdzielni i wspólnot zapłaci za windy

Z szacunków, które przytacza portal wynika, że obowiązek montażu windy obejmie ok. 3,5 tys. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Będą one musiały pokryć koszt realizacji dobudowy dźwigu osobowego do istniejących budynków. O jakich kosztach mowa? – Wskazanie precyzyjnej kwoty w zakresie wzrostu cen wszystkich planowanych inwestycji nie jest możliwe ze względu na różnorodność i charakter poszczególnych inwestycji – tłumaczy Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Resort rozwoju podkreśla, że cena dźwigu zależna jest od jego wielkości, rodzaju szybu, jak również ilości przystanków.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą jednak mogły starać się o dofinansowanie z rządowego Funduszu Dostępności prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz współpracujące z nim instytucje finansujące. Będzie można również ubiegać się o wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 września 2026 roku, przy czym część przepisów wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2026 roku oraz 31 grudnia 2029 roku.

